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    Атлетико - результаты

    Город Мадрид
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.atleticodemadrid.com/
    Стадион Ванда Метрополитано
    Тренер Диего Симеоне
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    23 тур
    		25 февраля, суббота 20:30 Реал 1:1 Атлетико
    22 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:30 Атлетико 1:0 Атлетик
    21 тур
    		12 февраля, воскресенье 18:15 Сельта 0:1 Атлетико
    20 тур
    		4 февраля, суббота 20:30 Атлетико 1:1 Хетафе
    19 тур
    		29 января, воскресенье 18:15 Осасуна 0:1 Атлетико
    18 тур
    		21 января, суббота 20:30 Атлетико 3:0 Вальядолид
    17 тур
    		15 января, воскресенье 18:15 Альмерия 1:1 Атлетико
    16 тур
    		8 января, воскресенье 23:00 Атлетико 0:1 Барселона
    15 тур
    		29 декабря, четверг 23:30 Атлетико 2:0 Эльче
    14 тур
    		9 ноября, среда 23:30 Мальорка 1:0 Атлетико
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Атлетико 1:1 Эспаньол
    12 тур
    		29 октября, суббота 17:15 Кадис 3:2 Атлетико
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 17:15 Бетис 1:2 Атлетико
    10 тур
    		18 октября, вторник 22:00 Атлетико 1:1 Райо Вальекано
    9 тур
    		15 октября, суббота 22:00 Атлетик 0:1 Атлетико
    8 тур
    		8 октября, суббота 17:15 Атлетико 2:1 Жирона
    7 тур
    		1 октября, суббота 19:30 Севилья 0:2 Атлетико
    6 тур
    		18 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико 1:2 Реал
    5 тур
    		10 сентября, суббота 22:00 Атлетико 4:1 Сельта
    4 тур
    		3 сентября, суббота 19:30 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико
    3 тур
    		29 августа, понедельник 23:00 Валенсия 0:1 Атлетико
    2 тур
    		21 августа, воскресенье 20:30 Атлетико 0:2 Вильярреал
    1 тур
    		15 августа, понедельник 20:30 Хетафе 0:3 Атлетико
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