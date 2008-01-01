Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|23 тур
|25 февраля, суббота
|20:30
|Реал
|1:1
|Атлетико
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:30
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:15
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|20 тур
|4 февраля, суббота
|20:30
|Атлетико
|1:1
|Хетафе
|19 тур
|29 января, воскресенье
|18:15
|Осасуна
|0:1
|Атлетико
|18 тур
|21 января, суббота
|20:30
|Атлетико
|3:0
|Вальядолид
|17 тур
|15 января, воскресенье
|18:15
|Альмерия
|1:1
|Атлетико
|16 тур
|8 января, воскресенье
|23:00
|Атлетико
|0:1
|Барселона
|15 тур
|29 декабря, четверг
|23:30
|Атлетико
|2:0
|Эльче
|14 тур
|9 ноября, среда
|23:30
|Мальорка
|1:0
|Атлетико
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Атлетико
|1:1
|Эспаньол
|12 тур
|29 октября, суббота
|17:15
|Кадис
|3:2
|Атлетико
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|17:15
|Бетис
|1:2
|Атлетико
|10 тур
|18 октября, вторник
|22:00
|Атлетико
|1:1
|Райо Вальекано
|9 тур
|15 октября, суббота
|22:00
|Атлетик
|0:1
|Атлетико
|8 тур
|8 октября, суббота
|17:15
|Атлетико
|2:1
|Жирона
|7 тур
|1 октября, суббота
|19:30
|Севилья
|0:2
|Атлетико
|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Атлетико
|1:2
|Реал
|5 тур
|10 сентября, суббота
|22:00
|Атлетико
|4:1
|Сельта
|4 тур
|3 сентября, суббота
|19:30
|Реал Сосьедад
|1:1
|Атлетико
|3 тур
|29 августа, понедельник
|23:00
|Валенсия
|0:1
|Атлетико
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|20:30
|Атлетико
|0:2
|Вильярреал
|1 тур
|15 августа, понедельник
|20:30
|Хетафе
|0:3
|Атлетико