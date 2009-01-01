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Атлетико - результаты матчей
Мадрид
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Сайт:
http://www.atleticodemadrid.com/
Тренер:
Диего Симеоне
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Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Испания. Примера. 2026/2027
Суперкубок Испании. 2025/2026
Испания. Кубок. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Испания. Примера. 2025/2026
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Лига чемпионов. 2024/2025
Испания. Примера. 2024/2025
Товарищеские матчи. 2024
Суперкубок Испании. 2023/2024
Испания. Кубок. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Испания. Примера. 2023/2024
Товарищеские матчи. 2023
Испания. Кубок. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Испания. Примера. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2022
Суперкубок Испании. 2021/2022
Испания. Кубок. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Испания. Примера. 2021/2022
Испания. Примера. 2020/2021
Испания. Кубок. 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Испания. Кубок. 2019/2020
Суперкубок Испании. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Испания. Примера. 2019/2020
Международный кубок чемпионов. 2019
Испания. Кубок. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Испания. Примера. 2018/2019
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Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Испания. Кубок. 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Испания. Примера. 2017/2018
Испания. Кубок. 2016/2017
Лига чемпионов. 2016/2017
Испания. Примера. 2016/2017
Испания. Кубок. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Испания. Примера. 2015/2016
Испания. Кубок. 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Испания. Примера. 2014/2015
Суперкубок Испании. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Испания. Кубок. 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Суперкубок Испании. 2013
Испания. Примера. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Испания. Кубок. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Суперкубок УЕФА. 2012
Испания. Примера. 2012/2013
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Кубок. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Испания. Кубок. 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Испания. Примера. 2010/2011
Суперкубок УЕФА. 2010
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Примера. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup. 2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
Испания. Примера. 2007/2008
13.09 | 22:00
Реал Сосьедад
0 : 3
Атлетико
05.09 | 17:15
Атлетик
3 : 0
Атлетико
29.08 | 22:30
Севилья
1 : 3
Атлетико
23.08 | 18:00
Атлетико
2 : 2
Вильярреал
19.08 | 22:00
Атлетико
2 : 0
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