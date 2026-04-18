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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 18 апреля 2026
Атлетико
18.04.2026, суббота, 22:00
Испания. Кубок, Финал
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
18'
А. Лукман
83'
Х. Альварес
1'
А. Барренечеа
45+1'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
Завершен
ГОЛ!
Пабло Марин
3:4
ГОЛ!
Алекс Баэна
3:3
ГОЛ!
Айэн Муньос
2:3
ГОЛ!
Тиаго Алмада
2:2
ГОЛ!
Лука Сучич
1:2
ГОЛ!
Николас Гонсалес
1:1
Пенальти не реализован
Орри Стейнн Оскарссон
Пенальти не реализован
Хулиан Альварес
ГОЛ!
Карлос Солер
0:1
Пенальти не реализован
Александр Серлот
120'
+1
Желтая карточка
Ариц Элустондо
120'
Желтая карточка
Йон Горротксатеги
(подножка)
113'
Замена
Ариц Элустондо
️️️️➡️️
Хон Арамбуру
112'
Травма
Хон Арамбуру
Замена
Клеман Лангле
️️️️➡️️
Маркос Льоренте
99'
90'
+5'
88'
Замена
Такефуса Кубо
️️️️➡️️
Серхио Гомес
ГОЛ! 2:2!
Хулиан Альварес
Пас отдал
Тиаго Алмада
83'
Замена
Джонни Кардозо
️️️️➡️️
Науэль Молина
78'
78'
Замена
Орри Стейнн Оскарссон
️️️️➡️️
Микель Оярсабаль
78'
Замена
Айэн Муньос
️️️️➡️️
Гонсалу Гедеш
Замена
Тиаго Алмада
️️️️➡️️
Антуан Гризманн
70'
Замена
Алекс Баэна
️️️️➡️️
Джулиано Симеоне
70'
68'
Замена
Пабло Марин
️️️️➡️️
Андер Барренечеа
68'
Замена
Йон Горротксатеги
️️️️➡️️
Беньят Турриэнтес
Замена
Александр Серлот
️️️️➡️️
Маттео Руджери
62'
Замена
Николас Гонсалес
️️️️➡️️
Адемола Лукман
62'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Микель Оярсабаль
45'
+3'
Желтая карточка
Хуан Муссо
(грубость)
43'
Желтая карточка
Робен Ле Норман
33'
30'
Желтая карточка
Микель Оярсабаль
(подножка)
ГОЛ! 1:1!
Адемола Лукман
Пас отдал
Антуан Гризманн
18'
1'
ГОЛ! 0:1!
Андер Барренечеа
Пас отдал
Гонсалу Гедеш
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Клеман Лангле
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
10
Алекс Баэна
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
12
Янхель Эррера
ЦП
15
Пабло Марин
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
23
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
4-2-1-3
1
Муссо
3
Руджери
16
Молина
24
Ле Норман
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
17
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
22
Лукман
4-3-3
13
Марреро
2
Арамбуру
31
Мартин
16
Чалета-Цар
17
Гомес
8
Турриэнтес
18
Солер
24
Сучич
7
Барренечеа
11
Гедеш
10
Оярсабаль
14
Льоренте
15
Лангле
15
Лангле
14
Льоренте
16
Молина
5
Кардозо
5
Кардозо
16
Молина
7
Гризманн
11
Алмада
11
Алмада
7
Гризманн
17
Симеоне
10
Баэна
10
Баэна
17
Симеоне
22
Лукман
23
Гонсалес
23
Гонсалес
22
Лукман
3
Руджери
7
Серлот
7
Серлот
3
Руджери
11
Гедеш
3
Муньос
3
Муньос
11
Гедеш
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
15
Марин
15
Марин
7
Барренечеа
17
Гомес
8
Кубо
8
Кубо
17
Гомес
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
13
Ян Облак
ВР
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Алекс Ремиро
ВР
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
12
Янхель Эррера
ЦП
23
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
12
Янхель Эррера
ЦП
23
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
2
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
17
Офсайды
1
2
Количество передач
708
416
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
Посещаемость:
70000
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