«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона

Правый защитник Науэль Молина перешел из «Атлетико»» в «Рому».

Игрок будет выступать за римлян под 20-м номером.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро и еще 4 миллиона в виде бонусов.

По данным Transfermarkt, срок контракта защитника с «Ромой» рассчитан до середины 2030 года.