«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона

Правый защитник Науэль Молина перешел из «Атлетико»» в «Рому».
Игрок будет выступать за римлян под 20-м номером.
Сообщалось, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро и еще 4 миллиона в виде бонусов.
По данным Transfermarkt, срок контракта защитника с «Ромой» рассчитан до середины 2030 года.
- На ЧМ-2026 28-летний Молина провел 7 матчей за сборную Аргентины, а всего на его счету 65 игр и 1 гол за национальную команду.
- В прошлом сезоне он сыграл за «Атлетико» в 46 встречах, отметился 2 забитыми мячами и 4 ассистами.
Источник: официальный сайт «Ромы»