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«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»

31 августа, 18:51
16

«Рома» активно работает над переходом вингера «Зенита» Луиса Энрике.

Римский клуб решил увеличить предложение, чтобы ускорить переговоры, поскольку трансферное окно в Италии закрывается вечером 1 сентября.

Теперь «Рома» готова заплатить за бразильца 43 миллиона евро – 38 миллионов сразу и 5 миллионов в виде бонусов.

  • 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел 6 матчей без голевых действий.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
  • В январе 2025 года петербуржцы приобрели нападающего у «Ботафого» за 28,21 миллиона евро.
  • Срок контракта Энрике с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.

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Источник: ESPN
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Рома Энрике Луис
Комментарии (16)
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БеZуМныЙ
1788192661
Это хорошее предложение. Надо продавать.
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ТяжелаяАртиллерия
1788192673
Комментарий скрыт модератором
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Айболид
1788192912
А где визги "вывсëврëтиииии"?
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волчарик
1788193067
Почему он еще не там?
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acor94
1788193243
Рома Бабаев?) ох уж расщедрился, можем обменять на Кисляка, схема с Гонду мне по нраву))
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ZENIT-59
1788194038
Пока есть спрос надо продать и купить молодого на эти деньги а может быть и двух форвардов-прибыль все равно есть уже
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АК 68
1788194431
Самое главное, что в это кто-то верит, наивные.
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Дубина
1788195435
25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел 6 матчей без голевых действий. Какие на ..й 43 млн?? Газпром сам такой бред печатает! На оф сайте ромы пишут этот цыган не нужен!)))) ЗПРФ....
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Дубина
1788195484
Источник - Газпром!!! ЗПРФ! Табор...
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