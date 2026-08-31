«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»

«Рома» активно работает над переходом вингера «Зенита» Луиса Энрике.

Римский клуб решил увеличить предложение, чтобы ускорить переговоры, поскольку трансферное окно в Италии закрывается вечером 1 сентября.

Теперь «Рома» готова заплатить за бразильца 43 миллиона евро – 38 миллионов сразу и 5 миллионов в виде бонусов.