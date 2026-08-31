«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»

«Рома» активно работает над переходом вингера «Зенита» Луиса Энрике.
Римский клуб решил увеличить предложение, чтобы ускорить переговоры, поскольку трансферное окно в Италии закрывается вечером 1 сентября.
Теперь «Рома» готова заплатить за бразильца 43 миллиона евро – 38 миллионов сразу и 5 миллионов в виде бонусов.
- 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел 6 матчей без голевых действий.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
- В январе 2025 года петербуржцы приобрели нападающего у «Ботафого» за 28,21 миллиона евро.
- Срок контракта Энрике с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.
Источник: ESPN