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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
€ 507 млн
Рома
Рим
Серия А 2026/2027
Стадион:
Олимпико
Сайт:
http://www.asroma.com/en
Тренер:
Джан Пьеро Гасперини
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Таблица
Серия А. «Интер» выиграл 5:3, уступая 0:2, и другие результаты
Вчера, 23:38
«Торино» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 18:20
«Торино» – «Рома»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
13 сентября
«Фенербахче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Где смотреть матч «Фенербахче» – «Рома»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
«Фенербахче» – «Рома»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
9 сентября
Трансляция
«Рома» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
4 сентября
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«Рома» – «Аталанта»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
4 сентября
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Эль-Шаарави нашел новый клуб
3 сентября
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
3 сентября
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Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
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Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
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Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
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«Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
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«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
31 августа
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Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
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Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
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«Лечче» – «Рома»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027
30 августа
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
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Эндрик заинтересовал четыре клуба
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