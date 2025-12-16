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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Рома
Италия
26 января 1958 (68)
Тренер
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Публикации
Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»
12 мая
2
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Серии А
2 апреля
4
Только три тренера набрали 1000 очков в Серии А
7 января
1
Миранчук сравнил Семина и Гасперини
2025.12.16 00:24
Детали комичных переговоров Гасперини с «Ювентусом»
2025.06.15 15:37
Гасперини попросил «Рому» избавиться от украинца
2025.06.14 11:11
1
Фото
Гасперини – новый главный тренер «Ромы»
2025.06.06 17:56
2
«Аталанта» выбрала нового тренера на замену Гасперини
2025.06.06 14:28
Тренер «Аталанты» попрощался с клубом после 9 лет работы
2025.05.31 16:48
Гасперини договорился с другим итальянским клубом после 9 сезонов в «Аталанте»
2025.05.30 21:30
Список кандидатов «Аталанты» на замену Гасперини
2025.03.01 12:47
3
Гасперини сообщил, когда покинет «Аталанту»
2025.02.22 18:47
1
Лукман ответил Гасперини, назвавшему его «худшим пенальтистом»
2025.02.19 18:18
2
Гасперини – о форварде «Аталанты»: «Один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел»
2025.02.19 14:53
2
Гасперини прокомментировал вылет «Аталанты» из Лиги чемпионов
2025.02.19 11:30
«Аталанта» вылетела из двух турниров за три недели после шутки тренера о требле
2025.02.19 08:43
Гасперини оценил игру с «Реалом»: «Это был потрясающий вечер, настоящий праздник футбола»
2024.12.11 09:06
Гасперини – 4-й тренер, набравший 900 очков в Серии А
2024.10.07 20:36
Миранчук раскрыл свое отношение к Гасперини
2024.09.21 21:36
2
Шесть тренеров номинированы на награду от France Football
2024.09.04 22:35
Гасперини объяснил поражение от «Реала»
2024.08.15 12:51
Гасперини высказался о поражении от «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА
2024.08.15 05:44
Гасперини назвал желаемого соперника по матчу за Суперкубок УЕФА
2024.05.30 08:40
2
Гасперини прокомментировал интерес со стороны «Наполи»
2024.05.23 09:09
Гасперини установил рекорд еврокубков
2024.05.23 01:20
1
Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» в Лиге Европы
2024.05.23 00:35
Тренер Миранчука стал основным кандидатом на пост главного тренера «Наполи»
2024.05.17 09:05
Фото
Организаторы Globe Soccer Awards назвали 15 номинантов на звание тренера года в Европы
2024.05.10 13:29
4
Гасперини рассказал о надеждах, которые дает выход «Аталанты» в финал Лиги Европы
2024.05.10 08:57
«Наполи» рассматривает Конте и еще трех тренеров
2024.04.20 13:13
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
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Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
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У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
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Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
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Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
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Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
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Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
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