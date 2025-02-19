Гасперини – о форварде «Аталанты»: «Один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини публично раскритиковал Адемолу Лукмана.

Накануне команда из Бергамо вылетела из Лиги чемпионов от «Брюгге».

«Аталанта» уступила 1:2 на выезде и 1:3 дома.

В ответной встрече Лукман не реализовал пенальти на 61-й минуте.

«Лукман не должен был исполнять, он один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. У него откровенно ужасная статистика даже на тренировках, он крайне редко забивает.

Ретеги и Де Кетеларе были на поле, но Лукман в момент повышенного энтузиазма после забитого мяча решил взять мяч, и это был момент, который я совсем не оценил», – заявил Гасперини.