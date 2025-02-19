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  • Гасперини – о форварде «Аталанты»: «Один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел»

Гасперини – о форварде «Аталанты»: «Один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини публично раскритиковал Адемолу Лукмана.

  • Накануне команда из Бергамо вылетела из Лиги чемпионов от «Брюгге».
  • «Аталанта» уступила 1:2 на выезде и 1:3 дома.
  • В ответной встрече Лукман не реализовал пенальти на 61-й минуте.

«Лукман не должен был исполнять, он один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. У него откровенно ужасная статистика даже на тренировках, он крайне редко забивает.

Ретеги и Де Кетеларе были на поле, но Лукман в момент повышенного энтузиазма после забитого мяча решил взять мяч, и это был момент, который я совсем не оценил», – заявил Гасперини.

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Источник: Football Italia

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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1739966766
Дед один из самых не дипломатичных тренеров,говорит прямо и без прекрас.Ну тут как на кого подействует эта «мотивация»… опять попросит его продать как летом
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