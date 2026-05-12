  • Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»

Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»

12 мая, 10:56
1

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об общении с журналистами и иностранных тренерах.

– Каждое ваше публичное выступление разбирают. Нередко указывают, что ваш образ похож на Жозе Моуринью. Вы перенимали какие-то методы у него?

– Чтобы не нарушать рамки, нужно понять, какие выставляются. Я сторонник того, чтобы и журналисты, и я были интересны людям – чтобы не читать воду и муку.

Зачастую журналисты передают свои идеи, не согласовывая со мной. Простой пример – кепка [с надписью «Чемпионы»]. В этой кепке хожу уже год, провел в ней все сборы. На матч с «Зенитом» я понимал, что ее можно надеть, а можно этого не делать. Но идеи кого-то обидеть, провести игры ума у меня не было.

Например, мы с вами стоим под софитами сейчас, я с ними работаю часто – и в студии, и на послематчевых интервью. Идет раздражение сетчатки. Мы играем матч в ясную погоду днем – я вынужден надевать очки. В студии, когда мы работали по чемпионату Европы, на 3-4-й день от софитов начинает воспаляться сетчатка – ты надеваешь солнцезащитные очки, а все начинают... Это мысли журналистов, вы спросите у меня.

– Поэтому и спрашиваю.

– Никаких пародий. Конечно, я смотрю за творчеством Моуринью, но сегодня это не мой пример номер один. Мне ближе Хаби Алонсо, немецкие команды. Например, ездил к Фабрегасу, хочу общаться с ним. Раньше у меня была идея-фикс с Анчелотти, потом Гасперини.

Сейчас нужно идти к творчеству. Современный футбол – мобильный, с прессингом, агрессивный. И я хочу определять зоны, где мы будем отбирать мяч, а где – атаковать. И именно мы, а не соперник. Хочу, чтобы мой футбол стал интереснее, чтобы больше людей становились поклонниками «Балтики» сегодня. Стремлюсь к этому развитию.

Например, есть пример Де Дзерби – он переоценен, создан ажиотаж. Любая идея должна подтверждаться трофеями. И поэтому я говорю, что признание лучшим тренером по версии ТАСС – это аванс. «Балтика» должна подтвердить это. Я могу делать многое, но результата должна достичь команда.

  • В понедельник Талалаев был награждeн премией «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года.
  • «Балтика» под его руководством занимает 6-е место в РПЛ с 46 очками после 29 туров.

Cleaner
1778583043
Моуриньо сильно бы удивился, услышав фамилию Талалаев. Потому, как, кроме ХАМСТВА, Талалаев в футболе ни чем не прославился...(((
