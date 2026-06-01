Стал известен размер подписного бонуса Глушенкова за продление контракта с «Зенитом»

Появилась новая информация о переговорах между «Зенитом» и Максимом Глушенковым.
Стороны обсуждают продление контракта, истекающего в 2028 году. Стал известен размер подписного бонуса игрока.
«Глушенков и агенты получат 5 миллионов евро за переподписание контракта с «Зенитом». Данную сумму игрок и представители поделят пополам», – сообщил источник.
- Новый контракт будет рассчитан до лета 2030 года.
- Зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц.
- Также он согласовал бонус за лояльность – 20 млн рублей по итогам каждого трансферного окна, если он не покинул «Зенит».
- Нападающий в петербургском клубе провел два сезона: 60 матчей, 22 гола, 17 ассистов.
Источник: «Чемпионат»