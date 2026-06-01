Стал известен размер подписного бонуса Глушенкова за продление контракта с «Зенитом»

Появилась новая информация о переговорах между «Зенитом» и Максимом Глушенковым.

Стороны обсуждают продление контракта, истекающего в 2028 году. Стал известен размер подписного бонуса игрока.

«Глушенков и агенты получат 5 миллионов евро за переподписание контракта с «Зенитом». Данную сумму игрок и представители поделят пополам», – сообщил источник.