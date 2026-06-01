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  • Стал известен размер подписного бонуса Глушенкова за продление контракта с «Зенитом»

Стал известен размер подписного бонуса Глушенкова за продление контракта с «Зенитом»

1 июня, 22:01
6

Появилась новая информация о переговорах между «Зенитом» и Максимом Глушенковым.

Стороны обсуждают продление контракта, истекающего в 2028 году. Стал известен размер подписного бонуса игрока.

«Глушенков и агенты получат 5 миллионов евро за переподписание контракта с «Зенитом». Данную сумму игрок и представители поделят пополам», – сообщил источник.

  • Новый контракт будет рассчитан до лета 2030 года.
  • Зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц.
  • Также он согласовал бонус за лояльность – 20 млн рублей по итогам каждого трансферного окна, если он не покинул «Зенит».
  • Нападающий в петербургском клубе провел два сезона: 60 матчей, 22 гола, 17 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (6)
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1780341073
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рылы
1780341574
в прошлой новости редактор истерично визжал про 1,3 миллиарда глушенковских рублей по новому контракту до 2030, а хряки радостно подхватили. перевожу на русский: глушенков будет получать ~ 3,7 ляма в год. для примера: халк - 5, барко - 4, зобнин(!!!) 3,5, сидя на лавке большую часть того контракта! а у нас сейчас глушенков - это половина команды (если он в настроении). разницу чувствуете? позор тарасятнику!
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волчарик
1780343413
Никогда этого не понимал. Средняя зп врача по стране около 100т, умножаем на 12мес и 40 лет =48млн. А тут всего 40млн в год только за то что не отказался от своих копеек.
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1780344372
Комментарий скрыт модератором
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Garrincha58
1780378601
Какому то игрочишке и такие бабки за что лучше бы Лунёву отдали хоть 10 процентов от этой суммы, если бы не он плакало бы ваше чемпионство надеюсь больше вам никто не поможет даже миллиардер Глушенков
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