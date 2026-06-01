«Зенит» заплатит Глушенкову 1,26 миллиарда рублей по новому контракту

«Зенит» договорился о продлении соглашения с нападающим Максимом Глушенковым.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2028 году. Новый будет рассчитан до лета 2030-го.

По его условиям Глушенков заработает 1,26 миллиарда рублей. В эту сумму входит зарплата в размере 20 миллионов рублей в месяц (240 млн рублей в год) и 300-миллионный подписной бонус.

Оклад 26-летнего футболиста вырастет на треть – с 15 до 20 млн рублей в месяц.

Также Глушенков согласовал бонус за лояльность – 20 миллионов рублей по итогам каждого трансферного окна, если он не покинул «Зенит».