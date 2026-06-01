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  • «Зенит» заплатит Глушенкову 1,26 миллиарда рублей по новому контракту

«Зенит» заплатит Глушенкову 1,26 миллиарда рублей по новому контракту

1 июня, 16:33
36

«Зенит» договорился о продлении соглашения с нападающим Максимом Глушенковым.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2028 году. Новый будет рассчитан до лета 2030-го.

По его условиям Глушенков заработает 1,26 миллиарда рублей. В эту сумму входит зарплата в размере 20 миллионов рублей в месяц (240 млн рублей в год) и 300-миллионный подписной бонус.

Оклад 26-летнего футболиста вырастет на треть – с 15 до 20 млн рублей в месяц.

Также Глушенков согласовал бонус за лояльность – 20 миллионов рублей по итогам каждого трансферного окна, если он не покинул «Зенит».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (36)
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lek!
1780321369
Ну ничего , с народа отобьют эти деньги .
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Цугундeр
1780321834
Какое уютное гнездо для бывших спартаковцев.. Тепло , сытно и не пахнет. А вот благодарность- вечно свинская.)
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Бумбраш
1780322375
Эка,какой нужный для страны специалист,не пожалеет на него Миллер народных недр.без пучеглазика никак,развалится страна без мажоров-ногомячеров...а что самое трашное,тешит Миллер свое самолюбие за народные деньги
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Назарян
1780322484
сказать что о...еть ничего не сказать за что такие деньжата ??? кто мне скажет Газпром это достояние народа как в рекламе озвучивают или только одного Мюлера а фронту по 100 рублей скидываем за разные нужды
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Хулиганин
1780322752
А на какие шиши Карасев с Кукуяном харчеваться будут? С огнем играете, блохастые.
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NewLife
1780322772
ЗПРФ !
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evgevg13
1780323542
Куда катимся...
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Lenin26
1780323560
Понятно,написали в рублях,что бы побольше казалось,типа сенсация,но по итогу продлили одного из лучших футболистов РПЛ с российским паспортом в условиях ужесточения лимита с зарплатой 3.8 ляма в год,что в этом удивительного и плохого я не понимаю,то ли ещё будет,уже проходили!Вон Барко 4 ляма предлагают,а он носом воротит,хочет больше и это не кого не напрягает,тот же Кордоба получает больше 357 мил руб в год!лицемеры вы красные и зелёные!!!
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гууд
1780324664
У меня один только вопрос! За что такие деньги? Не, Я понимаю если бы он там весь зенит вместе с женской командой в рпл и лч тянул и каждый год чемпионство в каждом соревновании. Но мы вроде как не где не участвуем, смотря на его статистику у нас примерно 3-4 туда всего в сезоне рпл... так за что такие деньги?
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sochi-2013
1780327657
слов не попадающих под статью нет! ................................................................
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