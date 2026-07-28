Ловчев назвал 2 клуба, которые его впечатлили в 1-м туре РПЛ

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев назвал две команды, игра которых его больше всего впечатлила в 1-м туре РПЛ.

«В первом туре больше всего впечатлили «Зенит» и «Спартак». «Зенит» прямо с первых минут взял все в свои руки и разобрался, «Спартак» находится в порядке.

Главное, что и у той и другой команды тренеры. Семак уже работает пять лет, и Карседо, который уже сложил эту команду и теперь старается только усилить какие‑то места.

Мне спартаковские болельщики пихают, чего я Соболева хвалю, а он на самом деле сейчас одна из главных фигур в «Зените», а в «Спартаке» сейчас очень хорошая атмосфера, которая дала хороший результат с точки зрения игры, особенно во втором тайме», – сказал Ловчев.