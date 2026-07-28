В «Факеле» высказались о варианте с подписанием Дзюбы

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов прокомментировал летнюю трансферную кампанию команды.

– 19 матчей «Факела» без побед в чемпионате России – срок, конечно, длинный, но больше для статистов. Мы же движемся от игры к игре. Если будет усиление в каждую из линий, будет отлично и, в том числе, дополнительной мотивацией для имеющихся сейчас в команде игроков.

– Может быть, обсуждали с Дзюбой возможность переезда в Воронеж?

– Нет, я с ним не общался. Телефоны есть, он в курсе.

– В «Факеле» не рассматривают вариант с подписанием Артема?

– Почему же? Желание пообщаться есть всегда. Другое дело, насколько он впишется в концепцию «Факела». Здесь есть два рабочих варианта развития событий: или Артем будет бегать и прессинговать, или мы будем играть только на него и ждать, пока он принесет нам очки.

Но, на сегодняшний день, у нас есть четыре нападающих и, мне кажется, в этой линии у нас все укомплектовано. Если, конечно, нас кто-то не покинет чудесным образом.