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Губерниев – о «Спартаке»: «Уже все признали чемпионом»

28 июля, 20:53
4

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты «Спартака» и «Локомотива» в 1-м туре РПЛ.

  • «Спартак» уверенно разобрался с «Родиной» – 3:0.
  • «Локо» упустил победу над «Ахматом» – 1:1.

«У нас «Спартак» уже все признали чемпионом, «Локомотив» сыграл 1:1 с «Ахматом» – все сразу критикуют. Пусть пройдет хотя бы пять туров. Джикия провел один матч. Мы все стали супернетерпеливыми. Теперь по одному матчу возносим или принижаем.

Тот же «Ахмат» против «Локомотива» играл хорошо. Москвичи столкнулись с организованной командой, которая могла и вовсе победить. Не черти что играло против «Локомотива». Черчесов – молодец. По итогу – достаточно боевая ничья. Как проявит себя Джикия, мы узнаем в течении матчей пяти», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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slavа0508
1785263235
Вот не слышал не от кого . что кто уже признал ...болен ты на голову губошлёп ...
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рылы
1785264335
губошлёп заслужил значок "почётный тарасовец".
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АК 68
1785266313
Так ты же сам,****, судишь по одному туру, что Шварц в динамо-это провал.
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vvv123
1785268846
Признали все, кроме Зенита и Краснодара!
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