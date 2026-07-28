Губерниев – о «Спартаке»: «Уже все признали чемпионом»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты «Спартака» и «Локомотива» в 1-м туре РПЛ.

«Спартак» уверенно разобрался с «Родиной» – 3:0.

«Локо» упустил победу над «Ахматом» – 1:1.

«У нас «Спартак» уже все признали чемпионом, «Локомотив» сыграл 1:1 с «Ахматом» – все сразу критикуют. Пусть пройдет хотя бы пять туров. Джикия провел один матч. Мы все стали супернетерпеливыми. Теперь по одному матчу возносим или принижаем.

Тот же «Ахмат» против «Локомотива» играл хорошо. Москвичи столкнулись с организованной командой, которая могла и вовсе победить. Не черти что играло против «Локомотива». Черчесов – молодец. По итогу – достаточно боевая ничья. Как проявит себя Джикия, мы узнаем в течении матчей пяти», – сказал Губерниев.