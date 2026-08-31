Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»

Комментатор Дмитрий Губерниев после матча «Спартак» – «Оренбург» (1:1) в 6-м туре РПЛ сказал, что клубу нужно овладеть психологией победителя.

«Конечно, «Оренбург» надо было обыгрывать. И команда, которая создает моменты, должна забивать. Но сейчас вопрос заключается в том, что у «Спартака» получается [играть].

И вот мы говорим про психологию победителя – ей же надо овладеть! Чтобы не было никаких сомнений, что ты не просто можешь, но еще и хочешь. Вопрос заключается в этом.

Как говорят иногда в спорте: надо хотеть выиграть. А не ждать, что все соперники сейчас лягут и думать, что после игры с «Зенитом» мы будем щелкать как орехи такие клубы, как «Оренбург». На «Спартак» всегда настраиваются по‑особенному. Поэтому создавать моменты – мало. Надо забивать.

«Спартаку» я желаю хотеть выиграть. Чтобы все складывалось в желание, мастерство и формирование той самой спартаковской психологии победителя, которая в свое время была на виду у всей страны. Потом она потерялась, сейчас «Спартак» пытается ее найти, но не всегда получается», – сказал Губерниев.