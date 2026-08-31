Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»

Комментатор Дмитрий Губерниев после матча «Спартак» – «Оренбург» (1:1) в 6-м туре РПЛ сказал, что клубу нужно овладеть психологией победителя.
«Конечно, «Оренбург» надо было обыгрывать. И команда, которая создает моменты, должна забивать. Но сейчас вопрос заключается в том, что у «Спартака» получается [играть].
И вот мы говорим про психологию победителя – ей же надо овладеть! Чтобы не было никаких сомнений, что ты не просто можешь, но еще и хочешь. Вопрос заключается в этом.
Как говорят иногда в спорте: надо хотеть выиграть. А не ждать, что все соперники сейчас лягут и думать, что после игры с «Зенитом» мы будем щелкать как орехи такие клубы, как «Оренбург». На «Спартак» всегда настраиваются по‑особенному. Поэтому создавать моменты – мало. Надо забивать.
«Спартаку» я желаю хотеть выиграть. Чтобы все складывалось в желание, мастерство и формирование той самой спартаковской психологии победителя, которая в свое время была на виду у всей страны. Потом она потерялась, сейчас «Спартак» пытается ее найти, но не всегда получается», – сказал Губерниев.
- Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
- Красно-белые с 13 очками после 6 туров занимают 2-е место в РПЛ.