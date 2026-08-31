Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»

Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»

31 августа, 08:30
5

Комментатор Дмитрий Губерниев после матча «Спартак»«Оренбург» (1:1) в 6-м туре РПЛ сказал, что клубу нужно овладеть психологией победителя.

«Конечно, «Оренбург» надо было обыгрывать. И команда, которая создает моменты, должна забивать. Но сейчас вопрос заключается в том, что у «Спартака» получается [играть].

И вот мы говорим про психологию победителя – ей же надо овладеть! Чтобы не было никаких сомнений, что ты не просто можешь, но еще и хочешь. Вопрос заключается в этом.

Как говорят иногда в спорте: надо хотеть выиграть. А не ждать, что все соперники сейчас лягут и думать, что после игры с «Зенитом» мы будем щелкать как орехи такие клубы, как «Оренбург». На «Спартак» всегда настраиваются по‑особенному. Поэтому создавать моменты – мало. Надо забивать.

«Спартаку» я желаю хотеть выиграть. Чтобы все складывалось в желание, мастерство и формирование той самой спартаковской психологии победителя, которая в свое время была на виду у всей страны. Потом она потерялась, сейчас «Спартак» пытается ее найти, но не всегда получается», – сказал Губерниев.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Красно-белые с 13 очками после 6 туров занимают 2-е место в РПЛ.

Еще по теме:
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом» 1
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом» 20
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург» 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ТяжелаяАртиллерия
1788156429
Комментарий скрыт модератором
Ответить
paracetamol
1788157655
А я желаю, чтобы Губошлепов заткнулся и выплатил штраф в детский дом за оскорбления Малофеева!
Ответить
Павелий
1788162668
- 100% Только на матчи со Спартаком приходят скауты, только про матчи со Спартаком рассказывают детям и внукам, только на матчи со Спартаком приходят болельщики.
Ответить
Интерес
1788164548
Поздравляю спартачей с пополнением стана поклонников.А то "народ" был у вас неполный...
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
23:31
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
23:12
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
22:59
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
4
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Все новости
Все новости
Галактионов проигнорировал фанов «Локомотива» после поражения от «Рубина»
23:15
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
2
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
24
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+