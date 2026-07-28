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  • Бубнов не захотел разбирать игру клуба РПЛ: «Я отказываюсь»

Бубнов не захотел разбирать игру клуба РПЛ: «Я отказываюсь»

Сегодня, 20:40

Футбольный эксперт Александр Бубнов отказался от разбора игры «Балтики» с ЦСКА.

  • «Балтика» уступила ЦСКА в 1-м туре РПЛ со счетом 1:2. Игра проходила в Москве.
  • У Бубнова давний конфликт с главным тренером калининградской команды Андреем Талалаевым.

«Я сразу скажу. Я готов обсуждать ЦСКА. «Балтику» я отказываюсь разбирать, комментировать, потому что одно и то же. Постоянные конфликты. Сейчас ему [Андрею Талалаеву] в спину выстрелили, завтра ему в голову выстрелят (слова Талалаева о продаже Бориско в ЦСКА).

Конфликты с руководством, то он уйдeт, то будет контракт заключать. Сейчас уже договорился до того, что Измайлов (генеральный директор «Балтики») говорит: «Ну, не обращайте на него внимания». Поэтому вы обсуждайте, а я о ЦСКА буду говорить», – сказал Бубнов.

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Источник: Коммент.Шоу
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Бубнов Александр
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