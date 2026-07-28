«Зенит» может обменять Луиса Энрике на игрока сборной Эквадора

«Фламенго» следит за ситуацией вокруг вингера «Зенита» Луиса Энрике.

В клубе давно заинтересованы в подписании игрока и понимают, что договориться с петербуржцами будет непросто. При этом руководство «Фламенго» положительно оценивает готовность российского клуба рассматривать варианты обмена.

Главным кандидатом на включение в потенциальную сделку считается вингер Гонсало Плата, которого «Фламенго» оценивает в 20–25 миллионов евро. К тому же, агент футболиста имеет хорошие связи в российском футболе.

Пока «Фламенго» лишь изучает возможные варианты. Если появится реальная возможность осуществить трансфер, бразильский клуб попытается подписать Луиса Энрике.

Вингер «Зенита» положительно относится к возможному возвращению в чемпионат Бразилии.

Ранее заполучить Луиса Энрике пытался «Ботафого», который начал переговоры с российским клубом, однако осуществить этот переход сложно. Сообщалось, что сделка могла включать полузащитника риодежанейрцев Данило, но сам футболист сборной Бразилии не заинтересован в переезде в Россию.