«Зенит» может обменять Луиса Энрике на игрока сборной Эквадора

«Фламенго» следит за ситуацией вокруг вингера «Зенита» Луиса Энрике.
В клубе давно заинтересованы в подписании игрока и понимают, что договориться с петербуржцами будет непросто. При этом руководство «Фламенго» положительно оценивает готовность российского клуба рассматривать варианты обмена.
Главным кандидатом на включение в потенциальную сделку считается вингер Гонсало Плата, которого «Фламенго» оценивает в 20–25 миллионов евро. К тому же, агент футболиста имеет хорошие связи в российском футболе.
Пока «Фламенго» лишь изучает возможные варианты. Если появится реальная возможность осуществить трансфер, бразильский клуб попытается подписать Луиса Энрике.
Вингер «Зенита» положительно относится к возможному возвращению в чемпионат Бразилии.
Ранее заполучить Луиса Энрике пытался «Ботафого», который начал переговоры с российским клубом, однако осуществить этот переход сложно. Сообщалось, что сделка могла включать полузащитника риодежанейрцев Данило, но сам футболист сборной Бразилии не заинтересован в переезде в Россию.
- 25-летний Плата сыграл за сборную Эквадора на ЧМ-2026 в 4 матчах, забил 1 гол.
- В этом году он провел за «Фламенго» 27 встреч, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.