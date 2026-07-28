«Рубин» извинился перед судьей Чистяковым за инцидент в подтрибунке

«Рубин» принес извинения судье Артему Чистякову.

Ранее стало известно, что после матча 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3) неизвестный угрожал и оскорблял арбитров с использованием нецензурной брани.

Позже появилась информация, что этим человеком был член правления казанского клуба, заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов.

«После инцидента, который отражен в протоколе судьи, перед арбитром Артемом Чистяковым были принесены извинения, и конфликтная ситуация была улажена.

Никаких угроз, оскорблений и обвинений в коррупции в адрес судьи не звучало», – написала пресс-служба «Рубина».