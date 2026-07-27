Судей оскорбили после матча РПЛ в Казани

Неизвестный угрожал и оскорблял судей с использованием нецензурной брани после окончания матча 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:3).

«После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», – указано в протоколе матча в графе «Замечания по проведению игры».