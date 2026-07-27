Судей оскорбили после матча РПЛ в Казани

Неизвестный угрожал и оскорблял судей с использованием нецензурной брани после окончания матча 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:3).
«После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», – указано в протоколе матча в графе «Замечания по проведению игры».
- Главным судьей был Артем Чистяков.
- Гол у «Рубина» забил Мирлинд Даку на 12-й минуте. У «Краснодара» отличились Хуан Боселли на 45+6-й, Никита Кривцов на 53-й и Кристиан на 90+4-й.
- Защитник казанцев Илья Рожков получил прямую красную карточку на 18-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»