Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

В поле судил Артем Чистяков из Азова.

– Как оцените момент с пенальти? Не все согласились с Чистяковым.

– Как вчера относились к пенальти на Лусиано? Нужна последовательность во всех решениях. Если вчера поставили, почему сегодня не ставить? Касание было? Было.

Конечно, невозможно судить безошибочно. Хочется видеть последовательность. Сегодня судья мог Касереса удалить, но пощадил. Арбитр выбрал такой уровень борьбы для себя.

Против Педро сыграли грубо – сначала в мяч, потом в ногу. Такой же момент у Глушенкова – уже фол есть, а там не было. Непонимание присутствует в какой‑то степени. Но идеально судить невозможно.