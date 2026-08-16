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Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»

16 августа, 18:37
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

В поле судил Артем Чистяков из Азова.

– Как оцените момент с пенальти? Не все согласились с Чистяковым.

– Как вчера относились к пенальти на Лусиано? Нужна последовательность во всех решениях. Если вчера поставили, почему сегодня не ставить? Касание было? Было.

Конечно, невозможно судить безошибочно. Хочется видеть последовательность. Сегодня судья мог Касереса удалить, но пощадил. Арбитр выбрал такой уровень борьбы для себя.

Против Педро сыграли грубо – сначала в мяч, потом в ногу. Такой же момент у Глушенкова – уже фол есть, а там не было. Непонимание присутствует в какой‑то степени. Но идеально судить невозможно.

  • «Зенит» отстает от первого места на три очка.
  • Петербуржцы защищают титул.
  • «Динамо» занимает десятую строчку.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей
Комментарии (16)
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Semenycch
1786894947
Браво Сергей Богданович, все по делу!
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САДЫЧОК
1786895284
До левого пенальти свои же зрители освистывали игру Зенита! Кукуян это Позорище в нашем футболе.
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шахта Заполярная
1786895481
Спросили мнение, а он ту же ныть начал, *****, лупастого обидели, тьфу, позорники. Как блохастые бьют соперника, ну этого же не видно, да и свои они, им можно. ЗПРФ.
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VVM1964
1786895629
Спрашивать мнение тренера команды, которой подарили пенальти глупо до идиотизма !... Мнение может быть только, что одного пенальти мало !!!🤣
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neim
1786895843
Мог бы и честно сказать: "надельфинил" Соболев в очередной раз, а арбитр купился. Ну или повелся, кому как нравится.
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Триумфальный
1786897630
Конечно весь сброд будет плакать о чистом пенальти, но про удаление Касераса ни одна розовая шушера ничего не пишет, лицимерные сявки)
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Ловкий Бубен
1786898902
Да был пенальти и довольно чистый, судейский корпус подтверждает , не сам же он упал, акцентированно в ногу получил, Лапочкин подтверждает, а он и не судит больше , так что Шариков здесь не прав опять что пенальти подарили , хоть у него мнение только одно: ни одного пенальти
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alp
1786910752
Интересно а почему мясные визжат про педаль динамам?
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Alexander.saf
1786912006
Семак трус и физрук, короче чмо
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bashnat013
1786955294
Всем известно что судьям нужно пожертвование чтоб честно судили это знают даже в детском футболе !Поэтому надо больше жертвовать что бы вопросов не возникало!
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