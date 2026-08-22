ЭСК вынес решение по моменту с пенальти на Соболеве в игре «Зенита» с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение судьи матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (3:0) о назначении пенальти в ворота гостей.

Бело-голубые обращались в ЭСК по эпизоду, случившемуся на 25-й минуте встречи.

«Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: защитник «Динамо» Дэвид Рикардо нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Зенита» Александром Соболевым.

Рикардо пытается сыграть в мяч, но не делает этого. Своей ногой он бьeт в опорную ногу Соболева, который готовился контролировать приближающийся мяч. В результате контакта Соболев не смог продолжить атакующие действия», – говорится в сообщении.