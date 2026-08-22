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  • ЭСК вынес решение по моменту с пенальти на Соболеве в игре «Зенита» с «Динамо»

ЭСК вынес решение по моменту с пенальти на Соболеве в игре «Зенита» с «Динамо»

22 августа, 14:19
55

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение судьи матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (3:0) о назначении пенальти в ворота гостей.

Бело-голубые обращались в ЭСК по эпизоду, случившемуся на 25-й минуте встречи.

«Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: защитник «Динамо» Дэвид Рикардо нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Зенита» Александром Соболевым.

Рикардо пытается сыграть в мяч, но не делает этого. Своей ногой он бьeт в опорную ногу Соболева, который готовился контролировать приближающийся мяч. В результате контакта Соболев не смог продолжить атакующие действия», – говорится в сообщении.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Соболев Александр Чистяков Артем
Комментарии (55)
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ПалкоВводецъ007
1787398961
Только отмороженные на голову видят, что нет пенальти. Хоть обхрюкайтесь, а оно железобетонное. Гыгыгы
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timon2401
1787400010
Момент по обращению «Спартака». Время по таймеру: 64-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата». Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата». Голосование: большинство голосов. Мотивировка: Эгаш Касинтура не нарушает правила в единоборстве за мяч с Русланом Литвиновым в собственной штрафной площади. Несмотря на наличие контакта с ногой соперника, комиссия, учитывая его характер (незначительную силу воздействия и контакт вскользь), считает данный контакт ненаказуемым. У Литвинова от касания бутца слетела, Соболев как ни в чем не бывало встал и пробил пенальти!!))) Самое честное и непредвзятое судейство с покрывательством эск.
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шахта Заполярная
1787400048
Ворон, ворону глаз не выклюет. Газовый эск, против газовой зинки.
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NewLife
1787400516
Как не стыдно такое писать, если вы хоть чуть разбираетесь в футболе, единогласные купленные подонки. Потерявший мяч соболь специально ставит свой костыль на пути выбивающего мяч соперника, чтобы получить контакт и выполняет дельфина, как всегда в таких ситуациях. Позор говняному рфс с его про газпромовскими судьями. ЗПРФ !!!
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Лицом_на_клаве
1787401195
Все правильно. Видно же как коленкой сзади соболеву прилетает в опорную ногу.
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neim
1787401356
Да здравствует наш ЭСК, самый гуманный ЭСК в мире!
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Ник Уволен1
1787401422
Хватит мусолить чистый пенальти. Скоро новый нарисуется. )
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FWSPM
1787402220
Позорная команда помойных пенальтистов
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ТяжелаяАртиллерия
1787406749
Комментарий скрыт модератором
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Триумфальный
1787408063
Комментарий скрыт модератором
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