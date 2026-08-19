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  • Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»

Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»

19 августа, 13:24
20

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о назначении пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0).

11-метровый был назначен после вмешательства ВАР и просмотра эпизода, в котором защитник москвичей Дэвид Рикардо попал по опорной ноге нападающего питерцев Александра Соболева в борьбе за мяч.

– Я не Лапочкин и не Мажич, мне сложно оценить, как это судят, и так далее. Но, с моей точки зрения, почему это пенальти?

Потому что Соболев, принимая мяч, стоит на одной ноге. А вы попробуйте встаньте на одну ногу, и пусть вас кто-нибудь из близких подтолкнeт по этой ноге, ударит. Вы сильно удержите равновесие? А если вы ещe и будете двигаться, и вас туда подтолкнут, то вы 100% с гарантией упадете. Что, в принципе, с Соболевым и было.

А дальше Соболев дорисовал. То есть крики Соболева и прочая история – это понятно, удар был не такой силы. Но на то футбол и называется игра, правильно? В любой игре задача – перехитрить соперника. С огромной долей вероятности, будь Тюкавин в своей штрафной, и такое же касание сделал бы условно Дивеев, Тюкавин точно так же завалился и точно так же бы корчился.

Так что с моей точки зрения, это действительно пенальти. И вопросы надо предъявлять не судье, а вопросы надо предъявлять Шварцу, который почему-то не провeл работу над ошибками, хотя два тура назад «Динамо» получило похожий пенальти в свои ворота.

– Пенальти стал переломным моментом игры?

– Я думаю, что такой Рубикон, да, потому что вроде ты играешь неплохо, вроде ты контролируешь мяч против «Зенита» на выезде, у тебя что-то начинает получаться, в отличие от первых трeх туров, и в этот момент ты получаешь гол. Но, мне кажется, ключевым моментом вообще стал второй гол через три минуты.

А вот здесь уважающая себя команда, которая на что-то претендует серьeзное, должна уже думать больше, получив второй сразу. То же самое, что с «Зенитом» произошло против «Родины». Пропустив один, не успели сориентироваться, как получили второй. И вот вернуться в игру уже тяжело. Точно так же и здесь получилось для «Динамо».

  • Соболев реализовал пенальти на 29-й минуте. На 33-й минуте он оформил дубль. Еще один мяч забил Максим Глушенков на 87-й.
  • Главным судьей матча был Артем Чистяков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (20)
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NewLife
1787137089
Что ты несешь, Буланов, какая одна нога, ты эпизод смотрел ? Защитник собирался выбить мяч, и соболь сознательно перекрыл его своей ногой, чтобы получить контакт. В итоге после такого контакта, совсем не обязательно было нырять, притворяясь, что сбили. Он это сделал, поскольку уже потерял мяч. Это коронный трюк дельфина, к которому он прибегает при первой возможности. Стыдно тебе, человеку, игравшему на профессиональном уровне, писать такую лажу.
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R_a_i_n
1787137476
Другими словами "пенки не было, но пенка конечно была"
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VVM1964
1787137701
Короче - вбегаешь в штрафную и встаешь на одну ногу, ну а дальше любой толчок приведет к потере равновесия и падению - пенальти !👍️ Ну а если еще и прыгать на одной ноге, то тогда и любое касание...🤣
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Литейный 4 (returned)
1787138145
Комментарий скрыт модератором
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BVG4
1787138650
..."Тюкавин точно так же завалился и точно так же бы корчился"... Здесь абсолютно согласен с Радимовым на все 1000%! Да, завалился бы, однозначно! Но вся разница, как раз-таки в том, что заори он так, что его бы услышали на Сенатской площади, изобрази хоть предсмертные конвульсии с выделением пены изо рта, хоть остановку дыхания и остекление глаз с широко открытыми веками, игра бы всё равно не была бы остановлена, Кухуян на ВАРе всё равно бы, строго в обязательном порядке, никак бы не среагировал и остался валяться бы Тюкавин в чужой штрафной, пока игра не была бы остановлена совсем по другой причине! Потом ни о какой пенке и разговоров бы вообще не возникло! Кухуяшка, он как там, на ВАРе-то оказался? Да да!, после придуманной им не так уж давно, пенки другому Динамо в компенсированное время, в пользу того же Зенита! Разница только в том, что тогда он был главным судьей в поле... Ах, как-же давным-давно его тюрьма заждалась! Скучает и тоскует по мздоимцу беспросветному, горемычная!
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mikatv
1787138894
Никогда не слышал от болельщиков, что их игрок, конечно, симулировал и команда получила "левый" пенальти. Всегда с пеной у рта доказывают - что чистый пеналь. Но когда у соперника та же фигня - тут же кричат, что ничего не было) Так человек устроен.
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boris63
1787139876
Конечно, конечно, кто бы сомневался, у Зинки все пенальти от бога и судьи все верующие.
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rash1959
1787141386
Уверен, что быланов дольше всех продержится в стане "экспердов", ни слова против голубятни, только поднюхи и подлизы. Такие ценятся у миллера.
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IVANRUS777
1787143408
"Боже! Что ты чёрт побери такое несёшь?!"
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Дубина
1787147480
У блох все пенальти всегда чистые)))) ЗПРФ!! Табор баклажан.
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