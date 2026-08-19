Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о назначении пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0).

11-метровый был назначен после вмешательства ВАР и просмотра эпизода, в котором защитник москвичей Дэвид Рикардо попал по опорной ноге нападающего питерцев Александра Соболева в борьбе за мяч.

– Я не Лапочкин и не Мажич, мне сложно оценить, как это судят, и так далее. Но, с моей точки зрения, почему это пенальти?

Потому что Соболев, принимая мяч, стоит на одной ноге. А вы попробуйте встаньте на одну ногу, и пусть вас кто-нибудь из близких подтолкнeт по этой ноге, ударит. Вы сильно удержите равновесие? А если вы ещe и будете двигаться, и вас туда подтолкнут, то вы 100% с гарантией упадете. Что, в принципе, с Соболевым и было.

А дальше Соболев дорисовал. То есть крики Соболева и прочая история – это понятно, удар был не такой силы. Но на то футбол и называется игра, правильно? В любой игре задача – перехитрить соперника. С огромной долей вероятности, будь Тюкавин в своей штрафной, и такое же касание сделал бы условно Дивеев, Тюкавин точно так же завалился и точно так же бы корчился.

Так что с моей точки зрения, это действительно пенальти. И вопросы надо предъявлять не судье, а вопросы надо предъявлять Шварцу, который почему-то не провeл работу над ошибками, хотя два тура назад «Динамо» получило похожий пенальти в свои ворота.

– Пенальти стал переломным моментом игры?

– Я думаю, что такой Рубикон, да, потому что вроде ты играешь неплохо, вроде ты контролируешь мяч против «Зенита» на выезде, у тебя что-то начинает получаться, в отличие от первых трeх туров, и в этот момент ты получаешь гол. Но, мне кажется, ключевым моментом вообще стал второй гол через три минуты.

А вот здесь уважающая себя команда, которая на что-то претендует серьeзное, должна уже думать больше, получив второй сразу. То же самое, что с «Зенитом» произошло против «Родины». Пропустив один, не успели сориентироваться, как получили второй. И вот вернуться в игру уже тяжело. Точно так же и здесь получилось для «Динамо».