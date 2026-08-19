«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался о спорном моменте в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (3:0).

В поле судил Артем Чистяков из Азова.

Он назначил пенальти на старте встречи после подсказки ВАР.

Там работали Евгений Кукуляк и Павел Кукуян.

«Судья в поле, ну посылай ты этого Кукуяна, и Кукуляк ещe был, да? Куку оба, я их, кстати, путал часто. Они чем-то внешне похожи. Ну, Мажич ими недоволен. Они уже не судят долго, вот сейчас на ВАР появились. Причeм как можно их двоих на ВАР, да ещe на «Зенит»? Когда Кукуян или Кукуляк, видишь, я опять не помню, сплавил Махачкалу в Санкт-Петербурге. Аж Евсеев смеялся. Он даже не возмущался и не плевался.

Ну как можно ставить? Что ты боишься? Пошли его, не иди к этому просмотру! Мажич тебя отмажет. Что ты ведeшь себя так трусливо? Хотя судить умеешь, красавец!» – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».