«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о судействе в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо».

– Судья убил игру, сплавил «Динамо».

– Судья вообще на «точку» не поставил изначально.

– Рядом был, всe видел. Поднял руки, что всe вижу, ничего не было. Ни стыда ни совести у этого Соболева. Лeг и лежал, две атаки уже прошло. И только после этого остановили, когда Кукуян сказал: «Иди, посмотри».

– Касание же было?

– Какое касание?! Этот [Дэвид Рикардо] ему не бьeт по ноге, он его щекочет. А тот, видимо, щекотки боится. И лежал, вышли врачи. По регламенту Соболев должен был выйти и минуту находиться вне пределов поля, да? Никуда не вышел, вскочил, забил пенальти, разбежался, прыгнул. А лежал, как будто ему вывернули голеностоп. Ну, артист! Ни стыда ни совести. Всe сделает ради победы! Орeт, ногу ему сломали.