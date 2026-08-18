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«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»

18 августа, 21:15
23

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о судействе в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо».

– Судья убил игру, сплавил «Динамо».

– Судья вообще на «точку» не поставил изначально.

– Рядом был, всe видел. Поднял руки, что всe вижу, ничего не было. Ни стыда ни совести у этого Соболева. Лeг и лежал, две атаки уже прошло. И только после этого остановили, когда Кукуян сказал: «Иди, посмотри».

– Касание же было?

– Какое касание?! Этот [Дэвид Рикардо] ему не бьeт по ноге, он его щекочет. А тот, видимо, щекотки боится. И лежал, вышли врачи. По регламенту Соболев должен был выйти и минуту находиться вне пределов поля, да? Никуда не вышел, вскочил, забил пенальти, разбежался, прыгнул. А лежал, как будто ему вывернули голеностоп. Ну, артист! Ни стыда ни совести. Всe сделает ради победы! Орeт, ногу ему сломали.

  • Встреча проходила в Петербурге и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
  • Дубль сделал Александр Соболев. Еще один мяч на счету Максима Глушенкова.
  • Сине-бело-голубые набрали 9 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Соболев Александр Бубнов Александр
Комментарии (23)
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WE ARE FOR PETER
1787077949
Негоже так Бубнов на своего побратима из свинофермы наезжать) не этично) впрочем у вас это традиционно))
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VVM1964
1787078095
👏👏👏 - ЗПРФ ! Что тут ещё скажешь !!!
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ТяжелаяАртиллерия
1787078151
Комментарий скрыт модератором
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Триумфальный
1787078468
Одна свинка на потеху публике, веселит более глупых поросей...
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NewLife
1787079491
ЗПРФ !!! Судьи рфс - преступники !!
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subbotaspartak
1787082194
Бросил Бубен тряпку бездомным, повонять да утереться...
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neim
1787098943
Кто только уже не высказался об этом эпизоде ! И все единодушно отмечают "артистизм" дельфина в эпизоде с пенальти !
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алдан2014
1787099700
Дельфины они такие
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Иван Петров 1986
1787116337
Блохастые должны быть чемпионами - это нацпроект, подписанный самым главным.
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Айболид
1787124450
Бубну от лукойла перевод пришёл, с пометкой "на опохмел" - вот он заливается петухом, тешит свиносектантов
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