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Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина

16 августа, 21:37
11

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой сравнил игру нападающих Александра Соболева и Константина Тюкавина.

  • «Зенит» сегодня обыграл «Динамо» со счетом 3:0 в 4-м туре РПЛ.
  • Соболев оформил дубль. На его счету 4 гола в этом сезоне.
  • Тюкавин еще не забивал в нынешнем сезоне.

«У нас «Зенит» стоит особняком. Все там стараются прогрессировать. Если Тюкавина отдать в «Зенит» или «Краснодар», он там тоже будет забивать. Там сильные иностранные партнеры. Конечно, игрок будет забивать в этих клубах. Низкая результативность Тюкавина – это скорее говорит об уровне «Динамо».

Что сделал Соболев, кроме забитого пенальти? Во втором голе ему шикарную передачу отдал Глушенков. Кого-то обыграл Соболев? Пробил разве еще? У него моментов-то больше не было. А почему он с «Родиной» не забил? Потому что пенальти не было. Со «Спартаком» он тоже до одиннадцатиметрового ничего не сделал. Он в той игре забил с пенальти, который нигде бы никогда не назначили», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Соболев Александр Тюкавин Константин Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Иван Петров 1986
1786905704
Хорошо сказал.
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Artemka444
1786906296
Балабол ваш мостовой
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Интерес
1786906667
А чего их сравнивать? Один забивает и делает результат, а второй делает информационный шум и не забивает.
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raritet
1786906677
Это и так понятно. Костя просто красавчик. Попади сегодня слету вот это было бы шедеврально
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ySS
1786908299
Разница в чём, когда одного поманили в ФК паразит, он перестал играть, другой, вроде старается, пока.
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Plyash
1786908745
Верно выше сказано -- нельзя сравнивать рыбью жопу с пальцем .
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Бумбраш
1786931121
Что их сравнивать,они разные...один -дельфин, другой - чёрт
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САДЫЧОК
1786949691
И Тюкавин и особенно Соболев- это слабые футболисты . Слёта если бы забил Тюкавин- то сразу в Барсу все отправляли бы. Полный ноль, принимает мяч спиной к воротам, пока развернется, то куча защитников перед ним образуется. Соболев это мафия Кукуяна и им подобных.
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Айболид
1786953029
смешные эти ромбикоголовые дауны . усераются , визжат ,шипят , слюньками брызгают .... пердюли бромантановые )))
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Hector вернулся
1787057738
Азм есть царь
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