Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой сравнил игру нападающих Александра Соболева и Константина Тюкавина.

«Зенит» сегодня обыграл «Динамо» со счетом 3:0 в 4-м туре РПЛ.

Соболев оформил дубль. На его счету 4 гола в этом сезоне.

Тюкавин еще не забивал в нынешнем сезоне.

«У нас «Зенит» стоит особняком. Все там стараются прогрессировать. Если Тюкавина отдать в «Зенит» или «Краснодар», он там тоже будет забивать. Там сильные иностранные партнеры. Конечно, игрок будет забивать в этих клубах. Низкая результативность Тюкавина – это скорее говорит об уровне «Динамо».

Что сделал Соболев, кроме забитого пенальти? Во втором голе ему шикарную передачу отдал Глушенков. Кого-то обыграл Соболев? Пробил разве еще? У него моментов-то больше не было. А почему он с «Родиной» не забил? Потому что пенальти не было. Со «Спартаком» он тоже до одиннадцатиметрового ничего не сделал. Он в той игре забил с пенальти, который нигде бы никогда не назначили», – сказал Мостовой.