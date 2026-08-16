Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Балтика» и «Спартак». Игра состоится 16 августа, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Чивич, Мурид, Мендель, Титков, Максим Петров, Оффор.

Главный тренер: Андрей Талалаев

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде, Даку.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

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