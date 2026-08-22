ЭСК объяснил, почему судья не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Балтикой»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение судьи матча 4-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (1:2) о неназначении пенальти в ворота хозяев.

Красно-белые обращались в ЭСК по эпизоду, случившемуся на 54-й минуте встречи.

«Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Балтики».

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Балтики».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: защитник «Балтики» Айман Мурид не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Спартака» Пабло Солари.

Несмотря на наличие контакта между игроками в единоборстве за мяч, нарушения правил нет, поскольку у обороняющегося игрока нет дополнительного движения в сторону ноги соперника, его действия были игровыми», – говорится в сообщении.