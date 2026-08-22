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  • ЭСК объяснил, почему судья не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Балтикой»

ЭСК объяснил, почему судья не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Балтикой»

22 августа, 14:58
12

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение судьи матча 4-го тура РПЛ «Балтика»«Спартак» (1:2) о неназначении пенальти в ворота хозяев.

Красно-белые обращались в ЭСК по эпизоду, случившемуся на 54-й минуте встречи.

«Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Балтики».

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Балтики».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: защитник «Балтики» Айман Мурид не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Спартака» Пабло Солари.

Несмотря на наличие контакта между игроками в единоборстве за мяч, нарушения правил нет, поскольку у обороняющегося игрока нет дополнительного движения в сторону ноги соперника, его действия были игровыми», – говорится в сообщении.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Прокопов Андрей
Комментарии (12)
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Император 1
1787401353
Там ещё спорный эпизод вроде на 87 минуте был, по нему что?
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Интерес
1787401802
Нейтралы согласны с позицией "Балтики",а оппоненты-нет.Все останутся при своих, и в доказательство извлекут из рукава доказательства обратного...из предыдущей богатой истории.
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ScarlettOgusania
1787401961
"нет дополнительного движения в сторону ноги соперника, нет крови, не из команды на Неве" - все причины не назначения пенальти у ЭСК всегда в наличии, сколько чемоданов с деньгами вам мюллер занёс, чтобы на любой косяк оправдание вынести, твари продажные..?🤬
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ПалкоВводецъ007
1787403021
Ещё бы он назначил. Это был бы полный зашквар. Гыгыгы
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Иван Петров 1986
1787407040
Если бы был дельфин из болота, то был бы однозначный пеналь.
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Бумбраш
1787408471
Так а дельфина тоже сбили без дополнительного движения...зашкварники помойные..срамота грязпромовская
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Дубина
1787409358
Мы не газпром ребята)))) То тем вшам за любое касание к ним ставят все и всегда! Не зря они в юбках играли на 8 марта!! ЗПРФ...
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шахта Заполярная
1787409896
эск объяснила почему судья не назначил пенальти, да потому что это Спартак был, а не блохастые. Блохастым ставят, стоит им до штрафной добраться
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Anton1969
1787415102
ЭСК,как всегда в своём репертуара. Не знаем, не видели и намвсё по барабаны. Культурные, продажные сволочи! И это касается не только этого матча.
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alefreddy
1787429123
отмазали что и требовалось доказать и так всегда
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