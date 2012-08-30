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Команды
Спартак
Пабло Солари
€ 8 млн
Пабло Солари
Спартак
22 марта 2001 (25)
#7 | Нападающий
178 см
Аргентина
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Трансферы
Фото
Определен лучший игрок «Спартака» в сентябре
25 сентября
5
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
22 сентября
4
В «Спартаке» отреагировали на уход Месси из сборной Аргентины
18 сентября
Назван лучший игрок «Спартака» в первой части сезона
16 сентября
1
Легионер «Спартака» заявил о готовности играть бесплатно
14 сентября
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
7 сентября
17
Видео
Гол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
«Спартак» определился с ценой на Солари
4 сентября
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
4 сентября
7
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
31 августа
41
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
30 августа
12
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
12 августа
Фото
Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
14
Агент Солари высказался о возможном уходе вингера из «Спартака»
28 июля
Гурцкая определил, какие игроки тащат «Спартак»: «Их 2,5»
23 июля
5
Спартаковец Солари раскрыл любимое русское блюдо
8 июля
10
Игрок «Спартака» Солари высказался о разбитом Кубке России
8 июля
4
Фото
Определен лучший бомбардир «Спартака» в минувшем сезоне
30 мая
6
Трофей Кубка России сломали в 5-й раз за 19 лет
24 мая
18
Видео
Игрок «Спартака» разрыдался после решающего сейва Помазуна в серии пенальти с «Краснодаром»
24 мая
7
Видео
Реакция Карседо на разбитый трофей Кубка России
24 мая
13
Видео
Футболист «Спартака» разбил Кубок России
24 мая
89
Легионер «Спартака» определился со своим будущим в клубе
24 мая
2
Назван бестолковый игрок «Спартака»
2 мая
4
Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Пари НН»: известна причина
26 апреля
2
Литвинов объяснил, почему игроки «Спартака» едва не подрались во время матча с «Зенитом»
24 апреля
Умяров объяснил, почему едва не подрался с Солари
9 апреля
5
Фото
Игроки «Спартака» едва не подрались между собой
8 апреля
3
Фото
Солари получил подарок от «Спартака»
22 марта
3
Игрока «Спартака» отругали за действия в матче с «Зенитом»
19 марта
5
1
2
3
4
5
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Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
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