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  • Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»

Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»

30 августа, 22:43
12

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари после домашнего матча 6-го тура с «Оренбургом» (1:1) сказал, что красно-белых выбил из колеи гол соперника.

– Почему сегодня не удалось победить?

– Трудно сказать. Мы планировали показать другой матч. Нас выбил из колеи их гол. Потом удалось забить, но мы не смогли выиграть.

– Тяжело ли после «Зенита» переключаться на таких соперников как «Оренбург»?

– Нет, не сложно. И не должно быть. Получился такой матч. Мы расстроены, мы хотели победить, старались выиграть. Надеюсь, мы сыграем лучше и в будущем этот результат не будет стоить чего‑то большего.

Вопросы по судейству? Я бы не хотел много концентрироваться на судействе. Это не поможет. «Спартаку» всегда тяжело с судейством. Нам нужно расти самим, а не винить арбитров.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Главным судьей матча был Артем Чистяков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Солари Пабло
Комментарии (12)
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VVM1964
1788119351
Всё правильно сказал - Всё матчи выиграть нельзя, пусть эта осечка будет недоразумение!!!
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Айболид
1788119526
Всë , коллективная истерия по указке сверху начата.
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Интерес
1788119576
Главное, в любой ситуации улыбаться, как Солари.
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рылы
1788119802
мало занесли!
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Cleaner
1788126594
Солари: -Кручу верчу надурить хочу! Это же надо все так перевернуть с ног на голову. На самом деле так, как судьи помогают Спартаку, они не помогают никому больше, даже Зениту!!!
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Бумбраш
1788144824
Хорошо ответил..все по делу..а гомосятина всякая пусть дальше визжит,ну или ржёт от немощи
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