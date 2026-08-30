Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари после домашнего матча 6-го тура с «Оренбургом» (1:1) сказал, что красно-белых выбил из колеи гол соперника.
– Почему сегодня не удалось победить?
– Трудно сказать. Мы планировали показать другой матч. Нас выбил из колеи их гол. Потом удалось забить, но мы не смогли выиграть.
– Тяжело ли после «Зенита» переключаться на таких соперников как «Оренбург»?
– Нет, не сложно. И не должно быть. Получился такой матч. Мы расстроены, мы хотели победить, старались выиграть. Надеюсь, мы сыграем лучше и в будущем этот результат не будет стоить чего‑то большего.
Вопросы по судейству? Я бы не хотел много концентрироваться на судействе. Это не поможет. «Спартаку» всегда тяжело с судейством. Нам нужно расти самим, а не винить арбитров.
- Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
- Главным судьей матча был Артем Чистяков.