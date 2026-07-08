Игрок «Спартака» Солари высказался о разбитом Кубке России

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари поделился воспоминаниями от суперфинала Кубка России.

«Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

Во время празднования победы полузащитник Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание.

– Прошлый сезон закончился для «Спартака» победой в Кубке России. Это был самый счастливый момент в твоей карьере, особенно с учетом важного гола?

– Да, это один из самых важных моментов в моей карьере. Было очень важно выиграть трофей, и в целом это стало финальной точкой моего периода адаптации в «Спартаке». Первое время было очень сложно: это был мой первый опыт игры далеко от дома, без семьи, все было непривычно. Но в итоге этот момент все окупил – он был по-настоящему особенным.

– Когда у тебя в руках сломался кубок, что ты испытал? Друзья из Аргентины шутили над тобой из-за этого момента?

– Мне было очень стыдно в тот момент. Шутки были, очень много людей мне тогда написали. Ощущение, что со всего мира писали про разбитый кубок, а не про победу и мой гол. Но самое важное все равно в том, что мы выиграли трофей, и именно это в итоге перевешивает все остальные эмоции.

– А как вообще это получилось? Кубок оказался хрупким или ты просто неудачно его взял?

– Когда мне дали кубок, крышка сверху была закреплена неплотно и немного стояла набок. Она упала, ударилась о нижнюю часть кубка, та отвалилась, и у меня в руках осталась только верхняя часть.