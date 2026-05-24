Игрок «Спартака» разрыдался после решающего сейва Помазуна в серии пенальти с «Краснодаром»

Вингер «Спартака» Пабло Солари не сдержал эмоций в концовке суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».
- «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
- «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.
Когда Илья Помазун совершил решающий сейв в серии пенальти, спартаковские футболисты побежали к вратарю.
На месте остался только Солари. Он упал лицом в газон и разрыдался.
Источник: телеграм-канал Кубка России