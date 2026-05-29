Карседо извинился перед Максименко

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Краснодаром» в кубковом суперфинале.
- В суперфинале гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 36-й минуте, у «Краснодара» – Дуглас Аугусто на 57-й.
- Вратаря Илью Помазуна выпустили под серию пенальти, которую он выиграл. Голкипер заменил Александра Максименко.
- Послематчевые пенальти у красно-белых реализовали Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Ву и Эсекьель Барко. У «быков» забили 11-метровые Эдуард Сперцян, Лукас Оласа и Никита Кривцов. Не забили с «точки» Хуан Боселли и Кевин Ленини.
«Мы сыграли хорошо. Мы заслужили победу. Пенальти – это очень сложно, но мы сохранили спокойствие. Спасибо игрокам, спасибо болельщикам. Все это для них.
Когда решили сменить вратаря? Я хотел бы извиниться перед Максименко, потому что он провел прекрасную игру. Мы приняли решение в последний момент», – сказал Карседо.
Источник: телеграм-канал Данилы Махалина