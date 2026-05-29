Карседо извинился перед Максименко

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Краснодаром» в кубковом суперфинале.

«Мы сыграли хорошо. Мы заслужили победу. Пенальти – это очень сложно, но мы сохранили спокойствие. Спасибо игрокам, спасибо болельщикам. Все это для них.

Когда решили сменить вратаря? Я хотел бы извиниться перед Максименко, потому что он провел прекрасную игру. Мы приняли решение в последний момент», – сказал Карседо.