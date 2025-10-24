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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Кевин Ленини
€ 5 млн
Кевин Ленини
Краснодар
27 января 1997 (29)
#6 | Полузащитник
190 см
Кабо-Верде
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Трансферы
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
26 августа
3
Фото
«Краснодар» продлил контракт с участником плей-офф ЧМ-2026
29 июля
2
Фото
Месси встал на колени перед игроком из РПЛ
4 июля
4
Игрок «Краснодара» стал автором первого гола в истории Кабо-Верде на ЧМ
22 июня
2
Бразильский клуб отказался от покупки легионера «Краснодара» из-за высокой цены
19 июня
40-летнего Возинью из Кабо-Верде сравнили с Яшиным: «Вы не представляете, что этот человек значит для нас»
16 июня
2
Ленини из «Краснодара» прокомментировал ничью Кабо-Верде со сборной Испании
16 июня
1
Игрок РПЛ – в старте Кабо-Верде на матч ЧМ-2026 против Испании
15 июня
3
Список всех игроков РПЛ на ЧМ-2026
2 июня
4
Мусаев ответил на критику в адрес Боселли
2 июня
Мусаев сказал, есть ли у него претензии к Боселли и Ленини
15 мая
8
Ленини сказал, получает ли «Краснодар» от кого-то помощь в борьбе за титул
27 апреля
9
«Краснодар» собирается продать легионера после ЧМ-2026
21 апреля
1
Ленини назвал причину поражения «Краснодара» от «Рубина»
9 марта
1
Полузащитник «Краснодара» хочет покинуть клуб ради попадания на ЧМ-2026
3 января
3
Пять игроков «Краснодара» рискуют пропустить матч со «Спартаком»
2025.10.24 18:18
7
Фото
Сперцян возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt, Кисляк и Батраков – в топ-3
2025.06.04 15:56
3
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.04.29 16:16
2
Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.21 12:55
3
Ленини: «Мечта Галицкого осуществима»
2025.02.22 16:55
Орлов высказался о лучших полузащитниках первой части сезона РПЛ
2024.12.24 11:30
2
Фото
Орлов составил символическую сборную первой части сезона
2024.12.24 08:50
7
10 самых подорожавших игроков РПЛ
2024.12.13 00:29
2
7 зенитовцев попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.21 15:17
3
Полный список игроков РПЛ, вызванных на Кубок Африки
2024.01.03 15:51
2
Агент заявил о желании Ленини уйти из «Краснодара»
2024.01.02 13:41
3
Ленини может перейти из «Краснодара» в другой клуб РПЛ
2024.01.01 17:42
В «Пари НН» прокомментировали информацию об интересе к Ленини
2023.12.18 13:33
«Краснодар» готов продать Сафонова, Сперцяна и еще двух игроков
2023.04.07 18:16
6
Агент Ленини заявил, что игрок «Краснодара» через три года перейдет в европейский топ-клуб
2022.09.19 19:35
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