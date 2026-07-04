Месси встал на колени перед игроком из РПЛ

По ходу матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде случился комичный эпизод.
Нападающий Аргентины Лионель Месси, поднимаясь с газона, оказался на коленях перед полузащитником «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевином Ленини.
- Аргентина победила Кабо-Верде со счетом 3:2 в 1/16 финала чемпионата мира.
- Дебютант турнира дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.
- В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.
Скриншот трансляции «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»