Месси встал на колени перед игроком из РПЛ

По ходу матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде случился комичный эпизод.

Нападающий Аргентины Лионель Месси, поднимаясь с газона, оказался на коленях перед полузащитником «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевином Ленини.

Аргентина победила Кабо-Верде со счетом 3:2 в 1/16 финала чемпионата мира.

Дебютант турнира дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.

В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»