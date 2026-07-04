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  • Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Вчера, 20:31
2

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался после товарищеского матча против «Крыльев Советов» (3:2).

  • «Спартак» уступал по ходу встречи.
  • Игра прошла в Москве.
  • Сезон для «Спартака» стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита» в Нижнем Новгороде.

«Хорошая сегодня была игра. «Крылья» показали хороший футбол. Очень важно было победить. Это помогает всегда приобретать уверенность. Главное, что мы сегодня сыграли, многие футболисты получили игровые минуты, это очень важно.

У нас очень способная команда, которая может добиться многого. Их нужно было убедить в своих силах, заставить поверить в это болельщиков. Сейчас нам нужно продолжать идти той же дорогой и постараться добиться победы в матче за Суперкубок», – сказал Карседо в интервью Okko.

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (2)
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СильныйМозг
1783195444
Чувствуется мне, что в аптеках сегодня закончился бромонтан, как и бензин на заправках, мясные ерша будут делать неделю.
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_Sasha_
1783200259
Выкупи Лотышонка
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