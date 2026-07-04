Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался после товарищеского матча против «Крыльев Советов» (3:2).

«Спартак» уступал по ходу встречи.

Игра прошла в Москве.

Сезон для «Спартака» стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита» в Нижнем Новгороде.

«Хорошая сегодня была игра. «Крылья» показали хороший футбол. Очень важно было победить. Это помогает всегда приобретать уверенность. Главное, что мы сегодня сыграли, многие футболисты получили игровые минуты, это очень важно.

У нас очень способная команда, которая может добиться многого. Их нужно было убедить в своих силах, заставить поверить в это болельщиков. Сейчас нам нужно продолжать идти той же дорогой и постараться добиться победы в матче за Суперкубок», – сказал Карседо в интервью Okko.