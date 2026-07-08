Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Нефтчи» – 4:1!

«Зенит» крупно выиграл в товарищеской встрече на «Газпром Арене».
Команда Сергея Семака разгромила «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан) со счетом 4:1.
В составе сине-бело-голубых отличились Фелипе Аугусто, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков.
Следующий соперник «Зенита» – «Црвена Звезда» (12 июля, 19:00 мск).
Товарищеские матчи.
Зенит - Нефтчи - 4:1 (2:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Аугусто, 21; 2:0 - М. Глушенков, 34; 3:0 - А. Соболев, 70; 4:0 - Д. Кондаков, 82.
Источник: «Бомбардир»