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Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Нефтчи» – 4:1!

Вчера, 20:54
11

«Зенит» крупно выиграл в товарищеской встрече на «Газпром Арене».

Команда Сергея Семака разгромила «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан) со счетом 4:1.

В составе сине-бело-голубых отличились Фелипе Аугусто, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков.

Следующий соперник «Зенита» – «Црвена Звезда» (12 июля, 19:00 мск).

Товарищеские матчи.
Зенит - Нефтчи - 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Ф. Аугусто, 21; 2:0 - М. Глушенков, 34; 3:0 - А. Соболев, 70; 4:0 - Д. Кондаков, 82.
Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Нефтчи Зенит
Комментарии (11)
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Strige
1783533311
Почему опять смердит? Это на поле Зенит!!!
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Semenycch
1783534481
Кто смотрел матч, как выглядел новичок?
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Юсвиняр
1783536049
Отлично. Скоро свинарню в Суперкубке драть!
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Император 1
1783536205
Поздравляю с победой, новичок относительно нормальный, если судить по матчу.
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Литейный 4 (returned)
1783537143
С почином новичка. Нефти крупно обспартачились. Гыгыгы
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kyereshchenkov
1783538736
Комментарий скрыт модератором
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