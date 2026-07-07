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  • Клуб РПЛ выиграл товарищеский матч со счетом 11:0, один из игроков забил 6 голов

Клуб РПЛ выиграл товарищеский матч со счетом 11:0, один из игроков забил 6 голов

Сегодня, 13:49
3

«Балтика» на сборе в Турции победила в товарищеском матче «Ыспартаспор» со счетом 11:0.

Матч был завершен на 70-й минуте из-за жары.

Турецкий клуб выступает в 3-м по статусу дивизионе страны.

Голы в составе «Балтики» забивали Дмитрий Никитин (6 голов), Фахд Муфи (дубль), Иван Беликов (дубль) и Тентон Йенне.

Товарищеский матч

«Балтика» – «Ыспартаспор» (Турция) – 11:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Муфи, 1; 2:0 – Никитин, 16; 3:0 – Йенне, 34; 4:0 – Беликов, 38; 5:0 – Никитин, 41; 6:0 – Никитин, 46; 7:0 – Беликов, 51; 8:0 – Муфи, 53; 9:0 – Никитин, 63; 10:0 – Никитин, 67; 11:0 – Никитин, 68.

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Источник: страница ФК «Балтика» Калининградская область в соцсети VK
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Балтика
Комментарии (3)
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Давид59
1783422798
Не дай бог нашему комментатору на матч этого клуба попасть. Язык сломает, произнося название клуба
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oyabun
1783423704
Это называется подобрали соперника себе по силам. ))
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алдан2014
1783425666
Никитиным ещё никто не заинтересовался? Зенит , Спартак, ЦСКА? Или это новость для послезавтра?
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