Директор «Балтики» публично поспорил с Талалаевым

Равиль Измайлов, генеральный директор «Балтики», оценил слова главного тренера команды Андрея Талалаева.
Ранее тренер заявил, что команда будет бороться за выживание, если продаст в ЦСКА вратаря Максима Бориско.
– Талалаев назвал возможный уход Бориско в ЦСКА «выстрелом в голову и борьбой за выживание для «Балтики». Как вы это восприняли?
– Андрей Викторович у нас очень эмоциональный человек, тем более после поражения. Наверное, не стоит так серьезно относиться к этим словам.
Даже если переход Бориско в ЦСКА произойдет, у нас есть варианты. Думаю, вратарская линия будет сильная у «Балтики». Именно из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание.
- В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
- Уверенная игра позволила вратарю получить вызов в сборную России.
- По итогам чемпионата «Балтика» финишировала на шестой строчке.
Источник: Sport24