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Директор «Балтики» публично поспорил с Талалаевым

Вчера, 23:18
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Равиль Измайлов, генеральный директор «Балтики», оценил слова главного тренера команды Андрея Талалаева.

Ранее тренер заявил, что команда будет бороться за выживание, если продаст в ЦСКА вратаря Максима Бориско.

– Талалаев назвал возможный уход Бориско в ЦСКА «выстрелом в голову и борьбой за выживание для «Балтики». Как вы это восприняли?

– Андрей Викторович у нас очень эмоциональный человек, тем более после поражения. Наверное, не стоит так серьезно относиться к этим словам.

Даже если переход Бориско в ЦСКА произойдет, у нас есть варианты. Думаю, вратарская линия будет сильная у «Балтики». Именно из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание.

  • В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
  • Уверенная игра позволила вратарю получить вызов в сборную России.
  • По итогам чемпионата «Балтика» финишировала на шестой строчке.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Балтика Бориско Максим Талалаев Андрей
Комментарии (1)
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1785186144
ОН это сказал до поражения.А Бориско так просто проходит медкомиссию в ЦСКА.Чтобы народ посмешить! Мы смеёмся и плачем. Недолго Измайлов и Сян позитивничали в "Балтике", теперь работают на сбыт продукта.Видимо, в "Ростехе" позиция изменилась.
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