Директор «Балтики» публично поспорил с Талалаевым

Равиль Измайлов, генеральный директор «Балтики», оценил слова главного тренера команды Андрея Талалаева.

Ранее тренер заявил, что команда будет бороться за выживание, если продаст в ЦСКА вратаря Максима Бориско.

– Талалаев назвал возможный уход Бориско в ЦСКА «выстрелом в голову и борьбой за выживание для «Балтики». Как вы это восприняли?

– Андрей Викторович у нас очень эмоциональный человек, тем более после поражения. Наверное, не стоит так серьезно относиться к этим словам.

Даже если переход Бориско в ЦСКА произойдет, у нас есть варианты. Думаю, вратарская линия будет сильная у «Балтики». Именно из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание.