Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об интересе «Зенита».
– Французские СМИ пишут, что Головиным интересуется «Зенит». К вам обращались из «Зенита»? Спрашивали про Александра?
– Нет, у меня не спрашивали.
– Вам что-то известно про интерес «Зенита» к Головину?
– Нет, ничего не знаю об этом.
– Вы обсуждали с ним возможное возвращение в Россию?
– Мы обсуждали с Сашей его игру против «Спортинга».
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Монегаски оценивают хавбека в 25 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»