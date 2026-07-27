Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об интересе «Зенита».

– Французские СМИ пишут, что Головиным интересуется «Зенит». К вам обращались из «Зенита»? Спрашивали про Александра?

– Нет, у меня не спрашивали.

– Вам что-то известно про интерес «Зенита» к Головину?

– Нет, ничего не знаю об этом.

– Вы обсуждали с ним возможное возвращение в Россию?

– Мы обсуждали с Сашей его игру против «Спортинга».