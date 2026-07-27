Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»

Сегодня, 17:59

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об интересе «Зенита».

– Французские СМИ пишут, что Головиным интересуется «Зенит». К вам обращались из «Зенита»? Спрашивали про Александра?

– Нет, у меня не спрашивали.

– Вам что-то известно про интерес «Зенита» к Головину?

– Нет, ничего не знаю об этом.

– Вы обсуждали с ним возможное возвращение в Россию?

– Мы обсуждали с Сашей его игру против «Спортинга».

  • Головин в «Монако» с 2018 года.
  • В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
  • Монегаски оценивают хавбека в 25 миллионов евро.

Еще по теме:
Кузнецов высказался о трансфере Головина в «Зенит»
Агент Головина прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»
Головин забил за «Монако» на фоне возможного возвращения в РПЛ
Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Зенит Головин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
19:11
2
В ЦСКА может появиться форвард Жуан
18:57
2
Стало известно, накажут ли Месси за пропуск матча звезд МЛС
18:31
Тренер «Балтики» заявил, что игроки команды не способны стать чемпионами
18:17
3
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
17:59
РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»
17:43
20
ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок
17:16
8
ЭСК РФС: Барриос должен был получить красную карточку в матче со «Спартаком»
16:51
34
Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:46
6
Стало известно состояние 40-летнего Акинфеева – он может пропустить 1-й круг РПЛ
16:23
5
Все новости
Все новости
«Ливерпуль» претендует на Барколя – «ПСЖ» готов продать француза за 170 миллионов
Вчера, 17:34
1
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Фото«Атлетико» купил полузащитника «ПСЖ» за 35 миллионов
25 июля
Украинец Забарный может покинуть «ПСЖ»
25 июля
7
Агбонлахор – о Хвиче: «Вручил бы ему «Золотой мяч», он лучше Ямаля и Кейна»
24 июля
4
Фото«Ньюкасл» подписал полузащитника «Монако» за 35,5 миллиона
24 июля
1
Агент раскрыл причину срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»
23 июля
1
«Аль-Хиляль» нацелился на действующего обладателя «Золотого мяча»
23 июля
Кержаков определил, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году
23 июля
3
Раскрыта причина срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»
23 июля
16
Жена Сафонова рассказала о подготовке мужа к сезону в «ПСЖ»
23 июля
1
«Челси» согласовал трансфер Барко
23 июля
1
Стало известно, почему автор победного гола Испании на ЧМ-2026 может уйти в «ПСЖ»
23 июля
1
Шевалье намерен усадить Сафонова на лавку «ПСЖ»
20 июля
4
Кузнецов высказался о трансфере Головина в «Зенит»
20 июля
«Краснодар» близок к покупке полузащитника «Нанта»
20 июля
4
Жена Сафонова ответила, использует ли фразу «Сафонов, оплатить» в жизни
19 июля
3
Агент Головина прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»
19 июля
Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России
19 июля
1
Месси потерял звание лучшего бомбардира в истории ЧМ
19 июля
6
ВидеоСафонов провел женскую зарядку
18 июля
Головин забил за «Монако» на фоне возможного возвращения в РПЛ
18 июля
Во Франции раскрыли дату начала работы Зидана в сборной
18 июля
2
Слуцкий ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева
18 июля
4
Агент Головина отреагировал на слухи об уходе игрока из «Монако»
18 июля
37-летний Обамеянг нашел новый клуб
18 июля
Головину дали совет, как быть с вариантами в России
17 июля
Реакция Семака на трансфер Головина в «Зенит»
17 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+