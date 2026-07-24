Агбонлахор – о Хвиче: «Вручил бы ему «Золотой мяч», он лучше Ямаля и Кейна»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высоко оценил игру Хвичи Кварацхелии в этом году. Он считает, что вингер «ПСЖ» должен получить «Золотой мяч».

– Знаете, кому бы я вручил «Золотой мяч»? Хвича Кварацхелия.

– Он не играл на чемпионате мира.

– Вот именно, но в том-то и дело: неужели он не может получить приз лишь потому, что не играл на чемпионате мира? Если задуматься, то Кварацхелия на протяжении всего сезона в «ПСЖ» был лучшим игроком, за которым приятно наблюдать. Он был выдающимся игроком. Лучше, чем Ламин Ямаль. Лучше, чем Харри Кейн. Лучше, чем кто-либо.

– Если бы у вас был голос, то кому бы вы его отдали?

– Кварацхелия. Я бы выбрал его. Думаю, это тот футболист, за игрой которого мне приятно наблюдать.