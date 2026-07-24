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  • Агбонлахор – о Хвиче: «Вручил бы ему «Золотой мяч», он лучше Ямаля и Кейна»

Агбонлахор – о Хвиче: «Вручил бы ему «Золотой мяч», он лучше Ямаля и Кейна»

24 июля, 16:05
4

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высоко оценил игру Хвичи Кварацхелии в этом году. Он считает, что вингер «ПСЖ» должен получить «Золотой мяч».

– Знаете, кому бы я вручил «Золотой мяч»? Хвича Кварацхелия.

– Он не играл на чемпионате мира.

– Вот именно, но в том-то и дело: неужели он не может получить приз лишь потому, что не играл на чемпионате мира? Если задуматься, то Кварацхелия на протяжении всего сезона в «ПСЖ» был лучшим игроком, за которым приятно наблюдать. Он был выдающимся игроком. Лучше, чем Ламин Ямаль. Лучше, чем Харри Кейн. Лучше, чем кто-либо.

– Если бы у вас был голос, то кому бы вы его отдали?

– Кварацхелия. Я бы выбрал его. Думаю, это тот футболист, за игрой которого мне приятно наблюдать.

  • Хвича в прошлом сезоне забил 19 голов и сделал 11 передач в 48 матчах во всех турнирах.
  • «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов.

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Источник: talkSPORT
Франция. Лига 1 ПСЖ Агбонлахор Габриэль Кварацхелия Хвича
Комментарии (4)
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Император 1
1784899622
Ямаля точно лучше, а вот Кейна— сомневаюсь.
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Psih86
1784905112
Хвича Топ !!!
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САДЫЧОК
1784905979
Ямаль , Кейн-это Университет Хвича- путяга. Просто дичь!
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