Быстров высказался о возможном уходе Барко из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на информацию об уходе Эсекьеля Барко из московской команды. Ранее появилась информация, что «Ривер Плейт» начал переговоры с красно-белыми о возвращении аргентинского полузащитника, который хочет покинуть Россию по семейным причинам.

– Насколько сильно может повлиять уход Барко, которого активно отправляют в Аргентину?

– Уйдет и уйдет. «Спартак» и без Барко справится, найдут другого. Я вообще считаю, что в РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра одной команды или уровень чемпионата. Понятно, что Барко – это потеря для «Спартака». Но разве без него не побеждали?

– Ощущение, что «Спартаку» без Барко будет проблематично бороться за чемпионство против мощных «Зенита» и «Краснодара».

– На Барко точно не закончилась вся игра «Спартака». Там достаточно футболистов, которые могут взять на себя его роль. Солари и Маркиньос, например.