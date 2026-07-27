Быстров высказался о возможном уходе Барко из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на информацию об уходе Эсекьеля Барко из московской команды. Ранее появилась информация, что «Ривер Плейт» начал переговоры с красно-белыми о возвращении аргентинского полузащитника, который хочет покинуть Россию по семейным причинам.
– Насколько сильно может повлиять уход Барко, которого активно отправляют в Аргентину?
– Уйдет и уйдет. «Спартак» и без Барко справится, найдут другого. Я вообще считаю, что в РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра одной команды или уровень чемпионата. Понятно, что Барко – это потеря для «Спартака». Но разве без него не побеждали?
– Ощущение, что «Спартаку» без Барко будет проблематично бороться за чемпионство против мощных «Зенита» и «Краснодара».
– На Барко точно не закончилась вся игра «Спартака». Там достаточно футболистов, которые могут взять на себя его роль. Солари и Маркиньос, например.
- Барко перешeл в «Спартак» летом 2024-го.
- В первом сезоне он забил 14 мячей в 36 матчах, во втором – 8 голов в 37 встречах.
- В 2026 году полузащитник выиграл с московским клубом FONBET Кубок России.
- Нынешний контракт Эсекьеля с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.