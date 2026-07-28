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  • Быстров раскритиковал «Динамо»: «С такой политикой точно не станет чемпионом»

Быстров раскритиковал «Динамо»: «С такой политикой точно не станет чемпионом»

28 июля, 00:40
5

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил игру «Динамо» на старте сезона.

  • «Динамо» сыграло с «Крыльями Советов» 0:0 в 1-м туре РПЛ.
  • Бело-голубые нанесли по воротам соперника 22 удара.
  • Эта игра была первой после возвращения для главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

– Как оцените игру «Динамо» после возвращения Сандро Шварца?

– Я не очень понимаю политику «Динамо» и то, какие задачи ставят в клубе. Попасть в топ-3? Если повезет, то будут в тройке. Но вообще это «хорошая» задача: то есть пару лет назад они до последнего боролись за чемпионство, а сейчас взяли нового тренера и хотят бороться за топ-3? С такой политикой «Динамо» точно не станет чемпионом.

– И клуб осознанно отказался от трансферов до начала чемпионата.

– На мой взгляд, если и усиливать состав, то это надо делать до первого тура, а не после четвертого или пятого. И не в середине турнира. Может быть, Шварц сказал руководству «Динамо», что ему не нужно усиление, и он с таким составом приведет команду к какому-нибудь трофею?

– А этот состав на такое способен?

– При точечном усилении они смогут побороться. Но я не знаю всю глубину состава. Может быть, там молодежь готова тащить. Но пока «Динамо» разочаровывает своих болельщиков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Быстров Владимир Шварц Сандро
Комментарии (5)
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Император 1
1785188842
Где-то через год, полтора этого физрука прогонят, зато он заработает.
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Дубина
1785205879
Не зачислены баллы в 25 туре (+72000) исправьте.
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biber.ru
1785221288
Офицер сдержит слово.
Ответить
Просто-333
1785224655
Пока зайчишка у власти не видать динамикам побед, как своих ушей.
Ответить
SLADE2019
1785227201
То, что Динамо недавно, так сказать боролось, за чемпионство - это была не политика клуба, а стечение обстоятельств, никто тогда про чемпионство перед началом сезона не заикался. Как бы там ни было фигушка им нарисовалась. А политика в клубе какая только не велась. Все лучшие тренеры страны там были и не солоно хлебавши свалили. Так что, не надо Шварца, тем более раньше времени хаять.
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