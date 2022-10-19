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    Владимир Быстров

    Полузащитник
    Имя Владимир
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Быстров
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Луга
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 января 1984 (39 лет)
    Рост 177
    Вес 73
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