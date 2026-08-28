Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко вспомнил еще одну историю про кошелек Владимира Быстрова.

– Быстров шебутной. Не строил новичков?

– На тренировке мог пихануть, это нормально, но без перебора. Меня вообще атмосфера в «Спартаке» удивила – абсолютно рабочая, никакой дедовщины, всe спокойно. В этом плане мне как молодому комфортно было. Помню, даже подходил к Быстрову: «Володя, можешь выручить денежкой?». А он, не отрываясь от компьютера: «Сколько надо? Возьми вон на полке в кошельке. Всe, иди». И дальше сидит, играет.

– Знаменитый скандал с Быстровым, Дзюбой и кошельком не при вас разгорелся?

– Нет, меня уже не было в «Спартаке» – в аренде играл в «Сибири». Когда вернулся, практически не виделся ни с кем – почти сразу в БАТЭ уехал.