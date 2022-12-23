- 20 января
- 09:59 «Слов нет». Непомнящий прокомментировал исчезновение «Томи» 1
- 18 января
- 14:13 «Томь» потеряла статус профессионального клуба 2
- 23 декабря 2022
- 13:00 Соболев: «В «Томи» у меня было 100 рублей на день. Выбирал, что купить: шоколадку или чипсы» 5
- 26 ноября 2022
- 12:29 «Томь» обратилась к неравнодушным за поддержкой. Клуб и академия близки к ликвидации 3
- 1 октября 2022
- 11:20 В Белоруссии задержали экс-вратаря сборной Хомутовского
- 5 сентября 2022
- 15:31 Миллер заявил, что «Газпром» поможет «Томи» вернуть профессиональный статус 7
- 5 июля 2022
- 21:53 Приставы раскрыли сумму задолженности «Томи». Клуб лишен лицензии
- 28 июня 2022
- 10:50 Врио губернатора Томской области нашeл деньги на покрытие долгов «Томи»: «Нельзя допустить банкротство клуба!»
- 09:43 «Томь» опубликовала заявление по ситуации с недопуском клуба к профессиональному футболу
- 27 июня 2022
- 17:55 Непомнящий назвал катастрофой недопуск «Томи» к профессиональному футболу 2
- 15:31 «Томь» не сыграет на профессиональном уровне в новом сезоне («Матч ТВ»)
- 12 июня 2022
- 11:57 Фото «Оставь нам «Томь». Фанаты устроили акцию в поддержку клуба 1
- 5 июня 2022
- 01:30 «Это шок и преступление». Игрок «Томи» – об исключении клуба из ФНЛ 3
- 4 июня 2022
- 12:12 «Ротор» готов заменить «Томь» в ФНЛ 4
- 3 июня 2022
- 18:30 «Томь» не сыграет в следующем сезоне ФНЛ. Клубу повторно отказали в лицензировании 2
- 13:51 «Оренбург» ведет переговоры о трансфере защитника «Томи» Дуарте
- 28 мая 2022
- 08:35 Пресс-атташе «Томи»: «Пока ситуация такая, что губернатор поставил крест на клубе» 4
- 23 мая 2022
- 21:38 РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам 4
- 1 апреля 2022
- 12:37 Непомнящий: «В «Томи» шутили: «У меня пропал кошелек, Дзюбу не видели?» 5
- 31 марта 2022
- 18:44 Непомнящий: «Дзюба однажды кричит мне: «Какого *** вы взяли в команду вот этого?» 7
- 20 марта 2022
- 14:51 ФНЛ. «Краснодар-2» уступал к 72-й минуте «Томи», но победил
- 12 марта 2022
- 22:54 ФНЛ. «Оренбург» разгромил «Ротор», «Краснодар-2» уступил «Факелу» и другие результаты
- 8 марта 2022
- 14:48 Кудряшов из «Томи» извинился перед Муллиным за сломанную челюсть 1
- 24 февраля 2022
- 15:47 «По обоюдному согласию». Игра между «Томью» и латвийской РФШ отменена
- 10 февраля 2022
- 07:59 «Томь» объявила о подписании первого в истории клуба португальца
- 26 января 2022
- 23:40 Фото Воспитанник «Локомотива» Галаджан перешел из «Нижнего Новгорода» в «Томь»
- 19:10 «Томь» не смогла вылететь в Турцию и отложила сбор на три дня 1