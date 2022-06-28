Врио губернатора Томской области нашeл деньги на покрытие долгов «Томи»: «Нельзя допустить банкротство клуба!»

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур высказался о недопуске клуба к профессиональному футболу.

«Проблемы в ФК «Томь» копились годами и привели клуб в нынешнее состояние глубокого кризиса. Мне этот вопрос, как и другие, достался по наследству. Накопленные долги по зарплате, а также сложности со спонсорами стали причиной вылета «Томи» из двух футбольных лиг.

Но главная беда даже не в этом. В 2014 году, по решению областных властей, томские стадионы «Труд» и «Темп» передали на баланс ФК «Томь». Невыплата зарплаты означает банкротство клуба и то, что стадионы пойдут с молотка.

Такое нельзя допустить! Поэтому я в экстренном порядке нашeл деньги на покрытие долгов по зарплате. Это позволит избежать банкротства и спасти стадионы. То есть оставить их в собственности региона.

«Молодежку» футбольного клуба мы сохраним, она продолжит играть в сезоне-2022. Также в полном объeме продолжит работу региональный центр подготовки футболистов, обучающий детей и подростков.

Самой «Томи» предстоит непростой путь обратно в Первую лигу. Пройти его – задача руководства и игроков клуба. Решить задачу реально, если взяться как следует.

Прекрасно понимаю, насколько «Томь» значима для еe болельщиков. Всe-таки 65 лет клубу – это эпоха. При этом считаю принципиальным, что финансирование клуба по-прежнему должно оставаться за спонсорами. Тратить на приглашeнных звeзд бюджетные деньги я не позволю», – написал Мазур в телеграме.

В минувшем сезоне «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ.

В этом году клубу исполнилось 65 лет.

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