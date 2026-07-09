Экс-игрок «Томи» утонул в озере

Габриэль Мурешан, бывший футболист «Томи» и сборной Румынии, погиб в возрасте 44 лет.

Трагедия произошла в коммуне Аполд в центральной части Румынии – Мурешан утонул в озере. О смерти футболиста сообщила Федерация футбола Румынии.

«Федерация футбола Румынии с глубокой скорбью сообщает о смерти Габриэля Мурешана в возрасте 44 лет, бывшего игрока сборной Румынии и двукратного чемпиона страны в составе ЧФР. Федерация выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Габриэля Мурешана», – говорится в заявлении пресс-службы местной федерации футбола.