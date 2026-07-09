Экс-игрок «Томи» утонул в озере

Габриэль Мурешан, бывший футболист «Томи» и сборной Румынии, погиб в возрасте 44 лет.
Трагедия произошла в коммуне Аполд в центральной части Румынии – Мурешан утонул в озере. О смерти футболиста сообщила Федерация футбола Румынии.
«Федерация футбола Румынии с глубокой скорбью сообщает о смерти Габриэля Мурешана в возрасте 44 лет, бывшего игрока сборной Румынии и двукратного чемпиона страны в составе ЧФР. Федерация выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Габриэля Мурешана», – говорится в заявлении пресс-службы местной федерации футбола.
- Мурешан выступал за «Томь» с 2013 по 2014 год, когда команда играла в РПЛ, и провел 23 матча.
- За сборную Румынии он отыграл девять встреч.
- В составе ЧФР «Клуж» футболист дважды становился чемпионом Румынии.
Источник: «Чемпионат»