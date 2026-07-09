Новичок «Спартака» направился в Москву

Новый защитник «Спартака» Виктор Парада вскоре прибудет в расположение клуба.
«По сведениям, предоставленным мне журналистом интернет-издания El Correa Джоном Прада Монсалве, игрок в данный момент находится на пути в Москву.
Как сообщил мой испанский коллега, Парада не принимал участия в тренировочных занятиях на сборе «Алавеса», которые испанская команда проводит второй день подряд», – написал источник.
- 24-летний Парада в минувшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 4 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Алавесом» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»