Новичок «Спартака» направился в Москву

Новый защитник «Спартака» Виктор Парада вскоре прибудет в расположение клуба.

«По сведениям, предоставленным мне журналистом интернет-издания El Correa Джоном Прада Монсалве, игрок в данный момент находится на пути в Москву.

Как сообщил мой испанский коллега, Парада не принимал участия в тренировочных занятиях на сборе «Алавеса», которые испанская команда проводит второй день подряд», – написал источник.