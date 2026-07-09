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Новичок «Спартака» направился в Москву

Сегодня, 14:25
28

Новый защитник «Спартака» Виктор Парада вскоре прибудет в расположение клуба.

«По сведениям, предоставленным мне журналистом интернет-издания El Correa Джоном Прада Монсалве, игрок в данный момент находится на пути в Москву.

Как сообщил мой испанский коллега, Парада не принимал участия в тренировочных занятиях на сборе «Алавеса», которые испанская команда проводит второй день подряд», – написал источник.

  • 24-летний Парада в минувшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 4 миллиона евро.
  • Срок его контракта с «Алавесом» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Алавес Спартак Парада Виктор
Комментарии (28)
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СильныйМозг
1783596834
А он знает, что у евреев обрезание, а у сектантов продырявливание?
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рылы
1783596898
в честь парады в тарасофке весь июль будут гей-парады*, во главе с goodwin_фксм *движение лгбт признано экстремистским на территории рф
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FROLL007
1783597456
После обеда из корыта поведут его в сектанский храм, где покажут Кубки Соли и прочитают ему мантры про ежегодные победы. Ему и не вдомёк, что попал он в антинародный судейский позор России, который десятилетиями сидит на 6 месте. Гыгыгы
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Good_win_ФКСМ
1783597735
Только новость появилась, а два главных пассивных го.мосека (рылка и отлюбленныймозК) уже радостно тут вылили свои испражнения про их обрезания и парады... ждем остальных заднеприводных бо.мже-лгбт-активистов: сосундера, проксю, сосейного, айболидку, семеновну.. ну и прочую заднеприводную шваль....
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FFR
1783599650
Надеемся, что Парада усилит защиту Спартака.
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алдан2014
1783600171
Невская голубятня вся уже отметилась? Или кто то сегодня прогуливает?
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ScarlettOgusania
1783601353
сегодня комментарии превзошли ожидания по "гей-юмору" из бом.жатни, если его можно так назвать, а всего-то Парада переходит в Спартак...🤣 что было бы, если и правда, Малкома в Спартак заманили, разнесли бы убогую бомбу к чертям собачьим...🤬
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slavа0508
1783601701
Добро пожаловать . ждём хорошей игры ...железно-бетонной обороны ...
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