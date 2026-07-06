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Генич раскритиковал игру Ямаля против Португалии

6 июля, 23:42
5

Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от игры Ламина Ямаля в матче 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Испании.

«Когда выйдет играть Ламин Ямаль? Какой-то пока незнакомый парень под 19-м номером играет», – написал Генич в своeм телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Чемпионат мира Испания. Примера Барселона Испания Португалия Ямаль Ламин Генич Константин
Комментарии (5)
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TANNER
1783371883
Против Ямаля в течение матча индивидуально играло 4 человека в разные отрезки времени, и один хер он отдал кучу передач разрезающих точных. Был бы Ямаль игроком Реала было бы сказано что он волшебник. Генич задрод мадридский
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Владуха
1783373116
Кто ставит некомпетентных людей коментаторами, пусть скажет тогда почему Феликс был больше заметен возле своих ворот в борьбе с Ямалем
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Plyash
1783375873
Потенциал Ямаля виден невооружённым глазом , неспроста после игры Криш подошёл к Ямалю и обнял его , словно передавал эстафету . А Генич , как всегда , всё проспал ...
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Good_win_ФКСМ
1783404707
когда уже говнич рот закроет? какое-то имбецильное говнецо пока что под его аккаунтом пишет..
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