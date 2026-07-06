Генич раскритиковал игру Ямаля против Португалии

Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от игры Ламина Ямаля в матче 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Испании.

«Когда выйдет играть Ламин Ямаль? Какой-то пока незнакомый парень под 19-м номером играет», – написал Генич в своeм телеграм-канале.

Португалия и Испания играют в Арлингтоне (пригород Далласа, штат Техас).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ямалю противостоял защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш, однако он получил травму и был заменен.

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