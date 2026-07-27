Впечатления Карпина от ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

– Какие общие впечатления от турнира: качество игры, интенсивность, зрелищность?

– Больше участников – больше матчей, забитых голов, болельщиков, трансляций и тем для обсуждения в СМИ. Значит, цели ФИФА по популяризации и коммерции достигнуты. Профессиональная оценка уровня команд и качества футбола – это немного другая история. Но тут, опять же, вопрос целеполагания.

– Какие выделите тактические нюансы, отдельно взятые тренды, тренерские ходы и решения?

– Матчи национальных команд, как правило, не задают тактических трендов. Это характерно для клубного футбола. Но я бы отметил сборную Испании, которая сделала ставку на командный футбол, а не на индивидуальные качества лидеров, которых в команде Луиса де ла Фуэнте вполне достаточно. Результат налицо.