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Впечатления Карпина от ЧМ-2026

Вчера, 19:37

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

– Какие общие впечатления от турнира: качество игры, интенсивность, зрелищность?

– Больше участников – больше матчей, забитых голов, болельщиков, трансляций и тем для обсуждения в СМИ. Значит, цели ФИФА по популяризации и коммерции достигнуты. Профессиональная оценка уровня команд и качества футбола – это немного другая история. Но тут, опять же, вопрос целеполагания.

– Какие выделите тактические нюансы, отдельно взятые тренды, тренерские ходы и решения?

– Матчи национальных команд, как правило, не задают тактических трендов. Это характерно для клубного футбола. Но я бы отметил сборную Испании, которая сделала ставку на командный футбол, а не на индивидуальные качества лидеров, которых в команде Луиса де ла Фуэнте вполне достаточно. Результат налицо.

  • Испания в финале в дополнительное время победила Аргентину (1:0).
  • Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Испанцы выиграли чемпионат мира впервые с 2010 года.

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Источник: РФС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
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