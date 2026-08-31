Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины

Пресс-служба сборной России опубликовала пост по случаю завершения международной карьеры Лионеля Месси.

Он объявил об уходе из национальной команды Аргентины в 39 лет.

«Месси завершил карьеру в сборной Аргентины.

В 2017 году он сыграл против сборной России в первом матче на обновлeнных «Лужниках». В тот ноябрьский вечер команды готовились к ЧМ-2018.

Gracias, Leo [Спасибо, Лео]!» – говорится в публикации.