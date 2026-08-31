Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины

Пресс-служба сборной России опубликовала пост по случаю завершения международной карьеры Лионеля Месси.
Он объявил об уходе из национальной команды Аргентины в 39 лет.
«Месси завершил карьеру в сборной Аргентины.
В 2017 году он сыграл против сборной России в первом матче на обновлeнных «Лужниках». В тот ноябрьский вечер команды готовились к ЧМ-2018.
Gracias, Leo [Спасибо, Лео]!» – говорится в публикации.
- Месси выступал за аргентинскую сборную с 2005 по 2026 год.
- Он забил 125 голов в 207 матчах – это второй результат в истории среди бомбардиров национальных команд.
- В составе «альбиселесте» форвард выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).
Источник: телеграм-канал сборной России